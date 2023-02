Guerre en Ukraine: Macron dit vouloir "la défaite" de la Russie, mais sans l'"écraser"

Presque un an après le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron a affirmé, ce samedi, vouloir "la défaite" de Moscou face à l'Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent "avant tout écraser la Russie", ce qui ne sera "jamais" la "position de la France".

"Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position, mais je suis convaincu qu'à la fin ça ne se conclura pas militairement", a dit le chef de l'Etat français dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter et publié samedi soir.