Que faut-il attendre du sommet de Versailles entre les dirigeants de l'Union européenne?

Un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se tient ce jeudi et ce vendredi au Château de Versailles. Les dirigeants des 27 évoqueront notamment la question des sanctions et des conséquences économiques de l'invasion russe en Ukraine. Mais aussi la question de la dépendance énergétique au gaz et au pétrole russe.

L'Union européenne doit envoyer à l'Ukraine "un signal politique sur son appartenance à la famille européenne", ainsi qu'à la Géorgie et la Moldavie, mais ne peut pas lancer une procédure d'adhésion accélérée, a estimé l'Elysée.

Pour le moment, côté Union européenne, pas d'embargo prévu sur le gaz et le pétrole. L'Elysée le dit, l'objectif est d'abord de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

L'Europe de la défense, une utopie?

Si le gouvernement a déjà appelé les Français à baisser le chauffage, diminuer leur consommation d'énergie, les partenaires européens vont également devoir s'entendre pour renforcer leurs capacités en énergie renouvelable et discuter d'un recours plus important au nucléaire.

Alors la fin de la dépendance énergétique russe, c'est pour quand? Difficile de fixer une date précise explique l'Elysée qui s'accorde avec la Commission européenne sur "un horizon bien avant 2030".

Enfin, ce sommet des 27 à Versailles abordera la question compliquée de l'Europe de la défense. Avec la guerre en Ukraine, l'Europe doit être plus réactive selon l'exécutif même si il l'avoue lui-même, une défense des 27 ne se fera pas en un week-end.