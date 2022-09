Qui est Gautam Adani, le nouveau troisième homme le plus riche du monde?

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré a présenté le parcours de l’Indien Gautam Adani, qui est devenu le troisième homme le plus riche du monde.

Un petit nouveau dans le club des ultra-riches. Gautam Adani, un milliardaire indien, est désormais le troisième homme le plus riche du monde. Il vient de monter sur le podium, derrière Elon Musk de Tesla et Jeff Bezos d’Amazon. Et il a donc détrôné le Français Bernard Arnault de LVMH, qui rétrograde à la quatrième place du classement de Bloomberg. C’est la première fois qu’un Asiatique monte sur ce podium, essentiellement trusté par les Américains depuis des décennies.

La fortune de Gautam Adani est récente. En tout cas, elle a explosé depuis quelques années seulement et elle a presque doublé en un an. Elle est évaluée aujourd’hui à environ 140 milliards de dollars.

Une alerte sur un risque de faillite

Comment a-t-il fait fortune ? Au départ, il vient d’une famille de la classe moyenne. Il est né, il y a 60 ans, à Ahmed Abad, dans l'État du Gujarat. Son père était un commerçant, qui a eu huit enfants. Il a abandonné ses études très tôt, il a travaillé dans le diamant et à 26 ans, il a créé sa société d’import-export. Il achète et il vend du pétrole et du charbon, des valeurs sûres.

Et puis il s’est diversifié. Il a obtenu le marché de la construction du plus grand port de commerce de l’inde. Puis il a racheté l’aéroport de Bombay, puis il a investi dans le ciment, dans les data center, dans les médias. Et désormais, il se diversifie dans les énergies propres. Bref, c’est un homme d'affaires à l'appétit féroce. Son conglomérat a gagné 2.400% en deux ans et demi, mais il est très endetté. Une agence de notation a lancé une alerte sur un risque de faillite.

Rescapé d’un attentat

A part ça, c’est un rescapé du terrorisme. Il était présent en 2008 dans le Taj Mahal Palace, à Bombay, lors d'une terrible prise d'otages qui a fait 188 morts. Il s’est est sorti en se cachant dans la cave…

C’est aussi un très proche du Premier ministre, Narendra Modi, à qui il prête ses jets. Il est en train d'essayer de racheter une grande chaîne de télé, simplement parce qu’elle est trop critique envers le Premier ministre. Il partage aussi les idées très nationalistes et très hostiles à l’islam de Narendra Modi.