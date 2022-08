Sanna Marin, Première ministre de la Finlande, critiquée pour avoir dansé dans une fête privée

Sanna Marin est la Première ministre de la Finlande. Cette semaine, elle a été critiquée dans son pays pour une vidéo où on la voit danser dans une fête privée. Retour sur le parcours d'une des plus jeunes dirigeantes du monde.

C’est l’histoire d’une très jeune dirigeante harcelée pour avoir des loisirs de son âge. Sanna Marin a 36 ans. Elle a été élue il y a deux ans, à l'âge de 34 ans. Elle était alors la plus jeune Première ministre du monde. Forcément à cet âge là, on ne vit pas comme la reine d'Angleterre. Des images d’elle en train de danser joyeusement ont été publiées la semaine dernière. Elles ont fait polémique parce que certains ont cru entendre que des invités de la fête faisaient allusion à la cocaïne.

La Première ministre a été contestée, elle a dû se soumettre à un test anti-drogue dont les résultats ont été rendus publics. Résultats négatifs. Finalement Sanna Marin s’est exprimé mercredi. Au bord des larmes, elle a défendu ses aspirations à la vie et à la joie. Elle a demandé à être jugé pour son travail et non pas pour son temps libre…

La femme qui a fait adhérer la Finlande à l'OTAN

Depuis son élection, elle a pris une décision historique : l'adhésion de la Finlande à l’OTAN. Décision historique, parce que la Finlande c’était le pays symbole de la “neutralité” depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Mais la Russie a envahi l’Ukraine et la Finlande a décidé de choisir son camp et de renoncer à son non-alignement pour se placer sous protection américaine au sein de l'OTAN. Décision capitale prise par cette jeune femme qui tient tete à Vladimir Poutine et qui n’écoute pas ses menaces.

Fille d'une femme battue qui grandit dans une famille homoparentale

C’est un destin assez incroyable pour cette femme issue d’un milieu populaire. Fille d’une femme battue. Sa mère victime d’un mari alcoolique s’était réfugiée dans un foyer avec sous le bras la petite Sanna. Cette mère a ensuite refait sa vie avec une autre femme, si bien que Sanna Marine a été élevée par un couple de femmes. Elle a été la première de toute sa famille à faire des études universitaires, s’est lancée très jeune en politique avec des convictions très à gauche. Elle a été députée à 30 ans, et Première ministre quatre ans plus tard.

Elle dirige une coalition de 5 partis dirigés par 5 femmes. Elle a nommé une ministre de l'Économie de 32 ans, une ministre de l'Éducation de 32 ans et une ministre de l'Intérieur de 34 ans. La Finlande a été le premier pays du monde à accorder le droit de vote aux femmes et le droit de se présenter, c’était en 1906. La Finlande est aussi le premier pays au monde qui a complètement supprimé toute autorité du mari sur sa femme. C'était en 1930. Les hommes consacrent en moyenne une heure par jour aux tâches domestiques et aux enfants contre 27 minutes en France. Pays féministe donc même si aujourd’hui encore certains ont du mal a voir leur première ministre danser trop librement.