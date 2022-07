Shinzo Abe assassiné: le choc international après la mort de l’ancien Premier ministre japonais

Après la mort de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, tué par balle ce vendredi, les dirigeants du monde entier ont salué sa mémoire et dénoncé ce crime odieux.

Tué en plein meeting. Shinzo Abe (67 ans), l’ancien Premier ministre du Japon (2006-2007 et 2012-2020), a été abattu ce vendredi à Nara, dans l’ouest du pays. Touché au cou à deux reprises, il a été transporté à l'hôpital de Kashihara, la ville voisine, en état d'arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé quelques heures plus tard. Sur les lieux du crime, un homme d'une quarantaine d'années a été désarmé et arrêté. Selon plusieurs médias locaux, le suspect serait un Japonais de 41 ans ayant par le passé appartenu à la Force maritime d'autodéfense japonaise, la marine nippone. Dans le monde entier, l’assassinat de Shinzo Abe est un véritable choc.

France

Emmanuel Macron: "Au nom du peuple français, j’adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l’assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde."

Japon

Fumio Kishida (Premier ministre japonais): "Je priais pour que sa vie soit sauvée, mais malgré cela, j'ai appris la nouvelle (de sa mort). C'est vraiment regrettable. Je ne trouve pas de mots. Je présente mes sincères condoléances et prie pour que son âme repose en paix."

États-Unis

Le président des Etats-Unis Joe Biden a déploré "une tragédie pour le Japon et tous ceux qui l'ont connu". Se disant "stupéfait, choqué et profondément attristé", Joe Biden a rendu hommage à un homme qui avait "dédié sa vie" au service du peuple japonais. "La violence par arme à feu marque toujours profondément les populations qui en sont victimes", a-t-il regretté.

Grande-Bretagne

"Incroyablement triste pour Shinzo Abe. Nombreux sont ceux qui se souviendront du leadership mondial dont il a fait preuve en des temps difficiles", a tweeté le Premier ministre démissionnaire britannique Boris Johnson.

Russie

"Je vous souhaite (...) du courage face à cette lourde perte irréparable", a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans un télégramme de condoléances adressé à la mère et à la veuve de Shinzo Abe, selon un communiqué du Kremlin. "De beaux souvenirs de cet homme remarquable resteront pour toujours dans les coeurs de ceux qui le connaissaient", a-t-il souligné.

Chine

L'ambassade de Chine au Japon a dit combien la Chine était "choquée" par l'attaque. "L'ancien Premier ministre Abe a contribué à l'amélioration et au développement des relations sino-japonaises. Nous exprimons nos condoléances à l'occasion de son décès et exprimons notre sympathie et notre sollicitude à l'égard de sa famille", a déclaré un porte parole de l'ambassade.

Otan

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'est dit "profondément attristé par ce meutre odieux", saluant "un défenseur de la démocratie", "mon ami et collègue depuis de nombreuses années". Le Japon est un partenaire clé de l'Alliance.

Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé sur Twitter le "meurtre lâche et brutal" d'un" grand démocrate et défenseur d'un ordre mondial multilatéral", dont l'attaque "choque le monde entier".

"Je ne comprendrai jamais le meurtre brutal de ce grand homme. Japon, les Européens partagent votre deuil", a réagi de son côté le président du Conseil européen, Charles Michel, sur le même réseau social.

Italie

"L'Italie est bouleversée par le terrible attentat qui frappe le Japon et son débat démocratique libre", a réagi le chef du gouvernement italien Mario Draghi.

Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit "stupéfait et profondément attristé", assurant être "aux côtés du Japon en ces heures difficiles".

"C'est avec horreur que j'ai appris la nouvelle (...)", a réagi l'ex-chancelière Angela Merkel, se remémorant son "plaisir à travailler" avec un homme avec lequel la relation était "empreinte de confiance".

Pays-Bas

"Je garde un excellent souvenir de notre amitié et du travail que nous avons accompli ensemble", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, condamnant une attaque "lâche".

Corée du Sud

"J'adresse ma sympathie et mes condoléances à sa famille et au peuple japonais pour la perte de leur Premier ministre resté le plus longtemps au pouvoir et homme politique respecté", a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol dans un communiqué, condamnant un "acte criminel inacceptable".

Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a décrété une journée de deuil national samedi dans son pays en l'honneur de Shinzo Abe.

"Je suis choqué et attristé au-delà des mots par la disparition tragique de l'un de mes plus chers amis, Shinzo Abe", a-t-il écrit sur Twitter. "Nous sommes solidaires de nos frères et soeurs japonais dans ce moment difficile".

Turquie

"Je suis profondément attristé par la perte de mon cher ami Abe", a réagi le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Je condamne ceux qui ont perpétré cette attaque odieuse".