Orages : 60 départements en vigilance orange pour ce samedi

C'est une journée orageuse qu'attend le pays d'après les prévisions de Météo France. Le ciel deviendra de plus en plus chaotique dans l'après-midi notamment en Île de France.

Ce samedi, Météo-France a placé 60 départements en vigilance orange aux orages. La majorité du pays est alors touchée par ces précipitations qui seront présentes tout au long de la journée.

Très forte activité orageuse cet après-midi et ce soir des côtes de Manche au Nord-est et jusqu'au sud-ouest de pays. Sont attentues localement pluies intenses, fortes grêles et violentes rafales de vent", précise sur son site Météo France. Météo France