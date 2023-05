Ari Boulogne, le fils illégitime d’Alain Delon, a été retrouvé mort

Fils illégitime d’Alain Delon, Ari Boulogne a été retrouvé mort ce week-end à Paris. Il avait 60 ans.

Ari Boulogne, un photographe de 60 ans, a été retrouvé ce week-end à son domicile, à Paris. Il affirmait être le fils d’Alain Delon et se battait pour que cette paternité soit reconnue, alors que l’acteur français l’a toujours contestée. Il avait fait une demande auprès de la justice française il y a quatre ans mais la justice s'était déclarée incompétente, Alain Delon vivant en Suisse.

C’est sa mère, Nico, qui avait toujours dit à Ari Boulogne qu’il était le fils de l’acteur. C’était une chanteuse allemande, égérie des Stones, du Velvet Underground ou de Serge Gainsbourg. Elle était aussi héroïnomane et a entraîné son fils dans son addiction. "On partageait la même seringue", a-t-il écrit dans son autobiographie.

Dans une interview, en 1986, Ari Boulogne a aussi raconté une de ses rares rencontres avec Alain Delon. Il était dans une voiture, l’acteur lui aurait dit: ‘Tu n’as pas mes yeux, ni mes cheveux, tu n’es pas mon fils et tu ne le seras jamais. Je n’ai couché avec ta mère qu’une seule fois’. A l’époque de sa relation avec Nico, Alain Delon avait 28 ans, il était au sommet de sa gloire, il venait de tourner Le Guépard et Rocco et ses frères. Et il vivait avec Romy Schneider.

Les circonstances de sa mort ne sont pas claires

Quelques années après, lorsque la chanteuse Nico n’a plus été capable de s’en occuper, le jeune Ari a été recueilli et élevé par la mère d’Alain Delon qui lui a donné son nom: Boulogne. Elle le considérait comme son petit-fils, même si son fils lui disait que ce n'était pas le cas. La ressemblance était en tout cas frappante entre Ari Boulogne et Anthony Delon, le fils qui, lui, a été reconnu. Les deux garçons avaient presque le même âge.

Les circonstances de sa mort ne sont pas claires. Dans la nuit de vendredi à samedi, une femme de 58 ans, qui était apparemment sa compagne, a appelé la police en disant qu’elle l'avait retrouvé mort en rentrant d’un voyage. Seulement, la décomposition du corps semble indiquer que la mort est intervenue bien plus tôt que ce qu’a indiqué cette femme, qui du coup a été placé en garde à vue. On n'en sait pas plus, si ce n’est que le photographe était malade et paralysé d’un côté.