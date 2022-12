Kidnapping des chiens de Lady Gaga: un homme condamné à 21 ans de prison

Après le rocambolesque kidnapping des trois chiens de la chanteuse Lady Gaga en février 2021, trois hommes ont été condamnés, dont l'un à 21 ans de prison. Dans le vol, il avait tiré en pleine poitrine, sur le promeneur des chiens.

Lady Gaga est connue mondialement pour ses titres incontournables comme Bad Romance ou Just Dance. Ses fans l'aiment elle, mais aussi ses trois chiens, des bouledogues français.

Sauf qu'en février 2021, alors que le dog sitter de la chanteuse promène ces boules de poils dans un quartier résidentiel d'Hollywood, à Los Angeles, des malfaiteurs s'en prennent à lui. Une voiture s'arrête à son niveau et deux hommes en sortent.

L'un d'eux tire dans la poitrine du promeneur et s'empare de deux des trois chiens. Ils remontent dans la voiture, laissant l'homme en sang, par terre. Le troisième bouledogue, lui, s'est enfui.

500.000 dollars de récompense

Dévastée, Lady Gaga salue quand même l'héroïsme de son dog-sitter, qui a survécu. L'artiste décide d'offrir une récompense de 500.000 dollars pour le retour de ses deux toutous. "Si vous les avez achetés ou trouvés, la récompense reste la même", écrit-elle sur les réseaux sociaux.

Une femme prend donc contact avec la chanteuse. Elle aurait retrouvé les deux animaux accrochés à un poteau. Selon l'enquête policière, elle entretenait une relation avec le père de l'un des coupables, et elle était plutôt venue chercher la récompense pour eux.

Retrouvé, le tireur a plaidé coupable de tentative de meurtre au procès, d'autant plus que le dog-sitter souffre toujours de lésions pulmonaires. Il a donc été condamné à 21 ans de prison et ses deux complices ont écopé de 4 et 6 ans.