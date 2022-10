"La télé c'est fini": les quatre vérités de Patrick Sébastien

Invité de la Matinale week-end de RMC, Patrick Sébastien a tourné la page de la télévision. Il raconte ses "emmerdements" des deux dernières années dans un livre: une séparation, un cancer, la perte de son boulot, sa reconstruction.

Une page se tourne. Invité de la Matinale week-end de RMC, Patrick Sébastien l'assure "la télé, c'est fini !". "Parce qu'ils m'ont jeté comme une merde, en ne tenant pas compte de l'avis des gens, et parce que la télé a changé" explique l'ancien animateur du Plus grand cabaret du monde qui assure que l'émission ne reviendra "jamais" à la télévision: "la télé, c'est dix minutes de pub, dix minutes de programmes, sur les chaînes commerciales.

"Sur le service public, tu as des gens qui ont décidé de faire de la télé pour que ce qu'ils aimaient eux et non pas pour faire de la télé pour ceux qui la regardaient. Je ne rentre pas dans leurs codes et dans leur cadre."