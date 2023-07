"On est tous égaux pendant cinq jours": les fêtes de Bayonne sont lancées

Comme chaque été, les fêtes de Bayonne ont débuté pour cinq jours de festivités dans les rues de la cité basque. Plus d'un million de personnes sont attendues. Un événement convivial et chaleureux.

Comme chaque année, le roi Léon, personnage emblématique des fêtes de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a lancé le coup d'envoi des festivités, ce mercredi soir depuis le balcon de l'hôtel de ville.

Plus d'un million de visiteurs en rouge et blanc sont attendus dans la cité basque, pour cinq jours d'animation. La cérémonie d’ouverture de la féria la plus connue de France a rassemblé de nombreux participants.

Ils étaient 10.000 participants à s'être donné rendez-vous au départ des Foulées des Festayres, la course qui marque le coup d'envoi de la féria. Elle démarrait au niveau de la côte des Basques, à Biarritz, pour les 7.000 coureurs, et à la Barre, à Anglet, pour les 3.000 marcheurs.

Une fête conviviale

"C'est la convivialité, c'est un moment à partager. Si on n'a pas fait Bayonne, on a raté sa vie", commente Yohann, qui est venu faire la fête avec ses amis dans les rues étroites de la ville. Ici, tout le monde porte une tenue blanche et un foulard rouge.

"Il n'y a aucune différence. On ne voit pas nos situations professionnelles. Donc on est tous égaux pendant cinq jours", expliquent Alain et Christine, des participants.

Au programme des cinq jours de fête: des défilés, des concerts mais aussi des courses de vaches, le lancer d’espadrilles et le championnat du monde de l’omelette au piment.

Tout ça accompagné de jambon de Bayonne et de quelques verres.

Au bar de Thomas, les commandes s'enchaînent, de quoi lui donner le sourire, malgré l’inflation: "La bière nous coûte plus cher, les alcools aussi, le jus d'orange, le coca. Tout. Mais nous cette année, on a décidé de maintenir les prix".

"On ronge un peu sur la marge, parce qu'on veut que ça reste populaire et accessible à tout le monde", se justifie le gérant.

Thomas a même engagé onze serveurs de plus, pour tenir la cadence jusqu’à la fin de la semaine.