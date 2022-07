14-Juillet à Paris: 12.000 policiers et gendarmes mobilisés, des stations de métro fermées

De nombreux policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris à l'occasion des festivités du 14-Juillet alors qu'un

Rues bloquées, stations de métro fermées, la Préfecture de police de Paris a dévoilé le dispositif de sécurité à l'occasion des festivités du 14-Juillet. À cette occasion, 12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans les rues de la capitale pour entourer le défilé militaire sur les Champs-Elysées, le concert de musique au Champ-de-Mars dès 21 heures et le feu d'artifice de la Tour Eiffel prévu à 23 heures.

L'accès et la circulation des personnes seront réglementés entre 6h30 et 14h autour de l'avenue des Champs-Elysées, la place de l'Étoile, le musée du Louvre, les Invalides, la place de la Concorde, le Champ-de-Mars, le Trocadéro et la Tour Eiffel: "Il est conseillé aux automobilistes de largement contourner l'ouest parisien", conseille la préfecture dans un communiqué.

Des stations de métro fermées

"Les transports en commun feront également l’objet d’une attention particulière : surveillances des stations et gares, notamment celles empruntées pour rejoindre les abords des sites de festivités, renforcement de la vigilance en début et fin de nuit", ajoute le communiqué.

La circulation sera difficile dans les transports avec plusieurs stations de metro fermées: Charles-de-Gaulle Étoile (RER A, métro lignes 1, 2, 6), George V (métro ligne 1), Franklin D. Roosevelt (métro lignes 1 et 9), Champs-Élysées Clemenceau (métro lignes 1 et 13), Concorde (métro lignes 1, 8 et 12), Tuileries (métro ligne 1), seront ainsi inaccessibles toute la journée.

Le niveau de la menace terroriste toujours élevé

Dans un télégramme envoyé par Gérald Darmanin aux préfets de tout le pays et que RMC a pu consulter, le ministre de l'Intérieur les exhorte à prendre toutes les mesures "permettant d'évaluer et détecter les risques de débordements".

Gérald Darmanin rappelle également que le niveau de la menace terroriste reste élevé et invite à utiliser les mesures de surveillance et de contrôle "préconisées par la posture Vigipirate".