14-Juillet: Gérald Darmanin annonce la mobilisation de 130.000 policiers et gendarmes

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi la mise en place d'un dispositif de sécurité conséquent à l'occasion des 13 et 14 juillet.

Alors que les autorités craignent des débordements à l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 130.000 policiers et gendarmes dont 45.000 les soirs du 13 puis du 14 juillet.

Lors d'un point presse ce mercredi, le ministre de l'Intérieur a également annoncé la mobilisation du Raid, de la BRI, du GIGN, des hélicoptères de la gendarmerie nationale, des drones et de véhicules blindés, constatant leur efficacité lors des émeutes qui ont secoué le territoire. Gérald Darmanin a également annoncé avoir donné des consignes d'interpellations systématiques.

Aucune festivité annulée

Pour limiter les débordements, tramways et bus s'arrêteront dès 22h dans les zones urbaines tandis que les métros et les RER circuleront normalement voire au-delà des horaires habituels. "Nous avons choisi d'annuler aucune festivité", a ajouté Gérald Darmanin.

Pour éviter les débordements, toutes les mesures ont été prises pour limiter l'utilisation des mortiers d'artifices. A ce titre, les services de la police et de la gendarmerie sont pleinement mobilisés avec les services de douanes pour contrôler les services de livraison et les tris postaux: "Ces mesures ont montré leur grande efficacité. Depuis le 27 juin, plus de 150.000 mortiers et feux d'artifices illégalement détenus ont été saisis, entraînant la fermeture administrative de nombreux commerces illicites", s'est félicité Gérald Darmanin.