Manifestation à Rennes: le drone de la police a été attaqué par des oiseaux de mer

Le drone de la police, en charge de la surveillance de la manifestation de Rennes, a été pris à partie par des goélands ou des mouettes en marge du rassemblement. L'appareil n'a pas été endommagé et les oiseaux n'ont pas été blessés.

C'est une scène totalement insolite qui a eu lieu ce mardi à Rennes, lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Dans le ciel rennais, le drone utilisé par la police pour filmer, surveiller et mieux intervenir sur le cortège en cas d'incidents, a été pris pour cible, non pas par des manifestants mais pas des opposants inattendus, des oiseaux de mer!

La séquence a fait beaucoup rire au cœur du défilé. Des mouettes ou des goélands, selon les témoins, se sont attaqués au drone piloté par les policiers. La scène a même été filmée par des manifestants. Du côté de la police, on n’avait pas franchement anticipé un tel risque.

Au final, le drone n’a pas été endommagé et aucun oiseau n'a été blessé non plus, aux dernières nouvelles.

Des goélands agressifs en période de nidification?

Mais le phénomène n’est pas surprenant, d’après la Ligue de protection des oiseaux, interrogée par nos confrères du Télégramme, qui explique qu’on est en période de nidification pour les goélands et que pour protéger leurs petits, ils s’en prennent à tout ce qui pourrait constituer une menace, y compris donc un drone qui s’incruste dans leur espace aérien.

Voilà pour l’explication ornithologique. Reste maintenant à trouver la parade si la police ne veut pas devoir gérer le maintien de l’ordre au sol et dans les airs.