Accident mortel de trottinette à Lyon: ce que l'on sait sur le chauffeur de l'ambulance

Au surlendemain de la collision mortelle entre une trottinette et une ambulance qui a coûté la vie à deux adolescents, on en sait un peu plus sur le profil du conducteur. Ce dernier roulait avec un permis probatoire depuis la perte de son permis en 2019. Il ne lui restait d'ailleurs que deux points sur huit.

Après le drame à Lyon où deux jeunes personnes ont perdu dans un accident entre leur trottinette et une ambulance, l’enquête avance et on commence à en savoir plus sur le profil du conducteur de l’ambulance. Ce dernier âgé de 36 ans, est toujours en garde à vue.

Il est "connu pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route réprimées par des amendes forfaitaires, pertes de points sur le permis de conduire et suspension de son permis de conduire", a détaillé le parquet de Lyon. En 2019, il avait perdu son permis de conduire et il roulait depuis avec un permis probatoire, sur lequel il n'avait plus que 2 points sur 8.

Testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants

Il totalise 28 infractions au code de la route, répertoriées dans le système national des permis de conduire, parmi lesquelles des excès de vitesse. Il est également connu des services pour avoir roulé sans assurance.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de l'ambulance se rendait sur une mission commandée par le Samu quand il a emprunté le couloir réservé au bus. Le passager avant assure que l'avertisseur sonore et lumineux était alors enclenché.

D'après certains témoins, l'ambulance roulait à vive allure quand elle a percuté la trottinette sur laquelle circulaient les deux adolescents. Le conducteur a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants immédiatement après l'accident.