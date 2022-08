Deux adolescents circulant sur une trottinette tués par une ambulance à Lyon

Un garçon et une fille de 17 et 15 ans, qui circulaient ensemble sur une même trottinette dans les rues de Lyon lundi soir, ont été renversés et tués par une ambulance. Une enquête a été ouverte.

Accident de trottinette mortel à Lyon. Lundi soir, une jeune fille et un garçon, circulant sur une voie réservée aux bus et aux deux roues, ont été percutés par une ambulance privée.

L’accident a eu lieu peu après 18 heures lundi soir, sur les quais de Saône dans le deuxième arrondissement de Lyon. Les deux adolescents, des lycéens, un garçon de 17 ans et une fille de 15 ans, circulaient sur la même trottinette lorsqu’ils ont été fauchés par l'ambulance.

Le conducteur de l'ambulance en état de choc

Le véhicule de secours venait alors d’être appelé pour une intervention. Selon un responsable des pompiers du Rhône, les deux jeunes étaient en arrêt cardiaque à l’arrivée des secours, qui n’ont rien pu faire pour les sauver.

Le conducteur de l’ambulance et son collègue sont, eux, en état de choc. Ils ont été transportés à l’hôpital. Selon BFM Lyon, une enquête basée sur la vidéosurveillance a été commandée.