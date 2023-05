Affaire Maddie McCann: les fouilles ont repris au Portugal

16 ans après la disparition de la jeune Maddie McCann, de nouvelles fouilles ont été lancées dans le sud du Portugal ce mardi par les autorités anglaises, allemandes et portugaises. La zone avait déjà été ratissée en 2008, selon des médias locaux.

Depuis plus de 16 ans, l'affaire Maddie McCann reste une énigme. Cette petite fille britannique, âgée de presque quatre ans, avait disparu de sa chambre d'hôtel de Praia da Luz, au Portugal le 3 mai 2007 et n'a jamais été retrouvée.

De nouvelles fouilles ont été lancées ce mardi matin près d'un barrage, à l'initiative des autorités allemandes, portugaises et anglaises. Aidés d'un chien pisteur et d'un canot, des pompiers locaux et plusieurs policiers ont arpenté les berges desséchées du réservoir d'Arade, situé à Silves, dans l'arrière-pays de la région de l'Algarve.

En fin de matinée, une vingtaine d'entre eux se sont concentrés sur une portion de terrain en usant de pioches et de sondes pour examiner le sol.

Une zone déjà fouillée en 2008

Il s'agit de nouvelles "recherches" effectuées avec l'appui de la police judiciaire allemande, a ajouté à l'AFP le parquet de Brunswick, dans le nord de l'Allemagne, en charge du dossier.

Sur le site des fouilles, bouclé par un périmètre de sécurité, les autorités ont monté une base logistique composée de tentes blanches et bleues surplombant le plan d'eau entouré de collines boisées.

La zone, située à une cinquantaine de kilomètres de Praia da Luz, avait déjà été ratissée en 2008, y compris par des plongeurs qui n'y avaient trouvé que des vestiges d'animaux, selon les médias locaux.

L'an dernier, le ministère public portugais avait décidé d'inculper un nouveau suspect, dans le cadre de sa coopération avec les autorités britanniques et allemandes. Il s'agit de l'Allemand Christian Brueckner, un pédophile multirécidiviste ayant vécu plusieurs années en Algarve et qui, selon les médias portugais, se rendait régulièrement au barrage d'Arade.

Pas de preuve de la mort de la fillette

Cet homme, qui purge une peine de prison en Allemagne pour le viol d'une Américaine de 72 ans en 2005 au Portugal, a été identifié en 2020 par les enquêteurs allemands, qui ont dit alors avoir la certitude que la fillette était morte.

Après avoir passé deux ans à étudier le dossier, le Royaume-Uni avait officiellement ouvert sa propre enquête en juillet 2013 mais, depuis, seule la piste allemande a permis une réelle avancée.

Le 12 mai dernier, pour le 20e anniversaire de la naissance de Maddie, ses parents, qui disent n'avoir toujours pas de preuves de sa mort, avaient publié un nouveau message sur les réseaux sociaux pour appeler le public à continuer d'aider à la rechercher.