Bryan Dancona, parti faire le djihad en Syrie en 2013 à 16 ans, veut rentrer en France

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré revient sur le parcours de Bryan Dancona, parti faire le djihad en Syrie en 2013, qui veut rentrer en France.

Bryan Dancona, un jeune Niçois qui était parti faire le djihad en Syrie, veut maintenant revenir en France… On avait beaucoup parlé de lui à l'époque parce que c'était un des plus jeunes garçons qui avait rejoint les islamistes en Syrie. Il avait seulement 16 ans, en décembre 2013, lorsqu’il s’est présenté sans bagage à l'aéroport de Nice et avec uniquement sa carte d’identité. Malgré cela, il a pu prendre un vol pour Istanbul et de là, gagner la Syrie. Sa mère avait ensuite porté plainte contre l'Etat français pour avoir laissé son fils mineur monter seul dans un avion.

Une fois en Syrie, le garçon avait rejoint un certain Omar Diaby, un Franco-sénégalais originaire de Nice, très efficace pour recruter des candidats français au djihad.

En 2016, le journaliste Romain Boutilly avait réalisé une interview à distance pour l'émission Complément d'enquête. Posant à visage découvert avec une kalachnikov à la main, le jeune Bryan, qui n’avait pas 20 ans, affirmait avoir déjà tué…

Il risque de nombreuses années de prison

Après cette interview, la trace de Bryan Dancona s’est perdue. On ne sait pas bien ce qu’il a fait pendant toutes ces années de guerre mais il semble qu’il se soit marié avec une Française, avec qui il a eu une petite fille.

Et aujourd’hui, dix ans après, il veut revenir en France. Il s’est présenté de lui-même au consulat de France à Istanbul il y a quelques jours, sans sa femme, mais avec sa petite fille. Et il demandé à rejoindre la France., même s’il sait qu’il risque une longue peine de prison. Les Turcs devraient rapidement l’expulser vers Paris.