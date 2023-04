"C’est la guerre des gangs": à Marseille, des habitants veulent partir à cause des fusillades

A Marseille, les règlements de comptes liés au trafic de drogue ont fait une 15e victime ce jeudi. Certains habitants, effrayés, comptent quitter la ville et déménager.

Encore une nuit sanglante à Marseille. La ville a de nouveau basculé dans la violence dans la nuit de mercredi à jeudi, avec six fusillades dans les quartiers nord en quelques heures. Une personne de 26 ans est morte, la 15e victime depuis le début de l’année 2023, et trois autres ont été blessés. Des règlements de comptes de plus en plus récurrents et qui semblent aussi ne plus être circonscrits aux seules cités. Ce qui donne envie à beaucoup d’habitants de déménager pour trouver un climat plus serein.

Dans le quartier de la Belle de Mai, une trentaine de douilles ont été retrouvées dans un parking, sous le balcon d’Angélique. "C’était par rafales, ça n’arrêtait pas, raconte cette Marseillaise. Chez nous, au plus près, c’est la première fois. Mon fils m’a dit : ‘On trouve et on s’en va’."

S’en aller, quitter le quartier, c’est aussi la priorité de Luc, désormais. "Avec ce que j’ai vécu hier, franchement, j’ai dit à ma femme: on va partir d’ici", explique-t-il au micro de RMC. Le souhait de ce père de famille, c’est d’aller vivre à Grenoble, d’où sa femme est originaire. Depuis quelques mois, la peur des fusillades les enferme chez eux. "Quand je sors, c’est pour aller acheter quelque chose, et je reviens à la maison. Même ma famille ne sort pas", confie Luc.

"Ça fait peur pour l’avenir de nos enfants"

Sauf qu’entre vouloir et pouvoir déménager, il y a une réalité à laquelle Maud se heurte. "Cela fait deux ans et demi que j’ai demandé un transfert, plus vers les quartiers sud, parce que c’est un peu plus tranquille. Après, il ne faut pas se leurrer. Dans quelques années, dans les quartiers sud, ça sera pareil. Ça fait peur pour l’avenir de nos enfants", avoue-t-elle.

C’est justement pour sa fille, à peine majeure, que Nathalie a fait ses cartons. Après 14 ans à Marseille, elle va s’installer à Aubagne à la fin du mois. "Je ne regrette pas de partir, indique-t-elle. D’une villa, je passe à un appartement mais pour la sécurité, il vaut mieux partir. Ce n’est pas que le 3e arrondissement, c’est Marseille en général. C’est la guerre des gangs." Sa fille retrouvera aussi plus de liberté. Actuellement, ses parents refusent de la laisser sortir seule dans la rue.