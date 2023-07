Cagnotte: la famille de Nahel dépose plainte contre Jean Messiha pour escroquerie en bande organisée

L'avocat de la mère de Nahel a annoncé avoir déposé plainte ce mardi contre Jean Messiha pour escroquerie en bande organisée et recel d'escroquerie en bande organisée, dans le cadre de la cagnotte lancée en soutien à la famille du policier.

Selon les informations de RMC, la famille de Nahel a déposé une plainte, que le service police-justice de RMC a pu consulter, auprès de la procureure de la République de Paris, contre Jean Messiha pour escroquerie en bande organisée et recel de cette infraction, contre toute personne qui sera identifiée par l'enquête comme ayant participé à ces infractions.

Me Yassine Bouzrou, l'avocat de la mère du jeune garçon, rappelle que Jean Messiha a lancé une cagnotte de soutien au policier ayant tué Nahel, "une cagnotte qui bénéficie soit-disant à la famille du policier".

L'avocat estime que pour inciter les contributeurs à donner des fonds, Jean Messiha a utilisé des "manoeuvres frauduleuses", notamment "l'utilisation illégale des antécédents judiciaire de Nahel pour le criminaliser et créer un mouvement de soutien au policier ayant tiré".

L'avocat cible trois délits

"il a publiquement et mensongèrement présenté Nahel comme un "multirécidiviste [...] utilisé une photographie d'intervention policière sans autorisation".

Jean Messhia, a "affirmé que les fonds seraient reversés à la famille du policier sans qu'il ne soit certain que le bénéficiaire mentionné soit effectivement un proche du policier", en effet, le bénéficiaire mentionné sur la cagnotte est anonyme.

L'avocat cible trois délits: l'escroquerie en bande organisée, passible de 10 ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, le détournement de fichiers de police, passible de 5 ans de prison et 300.000 euros d'amende et le recel de délit passible de 5 ans de prison et 375.000 euros d'amende.

Ces manœuvres frauduleuses, estime Me Bouzrou, "visent à tromper les personnes" et à les inciter et à remettre des fonds, à leur préjudice.

Une pétition pour la fermeture de la cagnotte

Sous pression, Jean Messiha a annoncé en début de soirée que la cagnotte allait être cloturée ce mardi à minuit.

Le député du Calvados Arthur Delaporte a également, ce mardi, saisi la procureure de la République.

Une pétition avait également été lancée pour la fermeture de cette cagnotte. Lancée par un collectif d'associations et de citoyens, elle a atteint ce mardi soirplus de 40.000 signatures.

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.