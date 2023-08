Californie : le serial cambrioleur qui terrorisait la région était… une maman ourse

En Californie, un cambrioleur en série avait visité au moins 21 maisons depuis près d'un an. Après une enquête, la police locale a arrêté le mailfaiteur qui était en vérité... une maman ourse avec ses petits oursons.

C'était l'un des cambrioleurs les plus actifs de la région du Lake Tahoe, au nord de la Californie, qui a finalement été arrêté le 4 août dernier. Recherché depuis près d'un an après 21 larcins commis, il a été mis hors d'état de nuire. Mais il ne s'agit pas d'un humain.

Cette maman ourse de 180 kilos, accompagnée parfois de ses trois oursons, avait pris l'habitude de rentrer dans des maisons à la recherche de nourriture, en causant de nombreux dégâts. Elle arrachait les portes de garages, creusait des trous dans le sol, avant de vider les frigos et les poubelles.

Les enquêteurs avaient commencé à s'intéresser à elle dès 2021, où elle avait commis une première série d'intrusions. Soupçonnée de 28 cambriolages, son ADN n'a finalement confirmé que 21 d'entre eux.

La maman ourse séparée de ses petits

L'ourse a été arrêtée au moyen d'une flèche tranquillisante et sera transférée dans un sanctuaire animalier, mais séparée de ses trois oursons, qui seront envoyés dans une réserve protégée.

Cette histoire qui finit tout de même très bien car beaucoup s'attendaient à la voir euthanasiée: aux États-Unis entre 300 et 1.000 ours sont abattus chaque année. Mais au vu de l'intérêt général pour cette ourse, qui avait été surnommé "Hank the Tank" par les habitants et n'avait jamais été agressive, le procureur de l'État, a décidé d'épargner l'animal.