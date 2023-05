Castres: un couple de septuagénaires squatte une maison pendant trois ans

Un couple de septuagénaires, 73 et 79 ans, a été condamné à huit mois de prison ferme pour avoir squatté une maison à Castres (Tarn) dont ils n'avaient signé qu'un simple compromis de vente.

"Impensable." C'est le seul mot que ces deux retraités ont à la bouche après presque dix ans de cauchemar. En 2013, ce couple de Castres (Tarn) met sa maison de famille, devenue trop grande, en vente. Ils en demandent 260.000 euros, pour une demeure qui se trouve sur les hauteurs de la ville, dans le quartier de Saint-Hippolyte.

Un couple de septuagénaires les contacte. Ils ont un coup de foudre pour cette propriété. Ils ne négocient pas le prix et affirment avoir les fonds en propre. Rendez-vous est pris chez le notaire pour signer un compromis. Tout se fait en confiance. Les acheteurs s'installent même avant l'acte définitif de vente, explique la Dépêche du Midi.

La technique du "coucou"

Mais c'est une arnaque. Ils ne signeront jamais la vente définitive et font durer le processus, faux documents à l'appui. C'est la technique du "coucou" du nom de cet oiseau parasite qui pond ses œufs dans le nid des autres. Ils font même des travaux et les voisins finissent par prendre fait et cause pour eux contre les propriétaires légitimes. Jusqu'à ce que la procédure d'expulsion aboutisse en 2016.

Sept ans plus tard, l'affaire arrive enfin devant la justice. Les septuagénaires ont été condamnés, en leur absence, à huit mois de prison. L'audience a révélé que le couple est visé par des procédures à Arras ou à Avignon pour des associations fictives, des fausses annonces de location saisonnière ou de fausses cagnotte en ligne, faisant "de l'escroquerie, leur mode de vie".