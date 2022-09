"Ce qui était impressionnant c'était le silence": le récit d'un témoin de l'attentat de Nice

Ce dimanche, dans la Matinale Week-End, Daniel, auditeur de RMC, a raconté son 14 Juillet 2016 à lui. À Nice, sur la Promenade des Anglais, il a été témoin de l'attentat de Nice. Il raconte son traumatisme et ses souvenirs de cette soirée d'horreur.

"C'est un événement qui m'a énormément marqué. Je n'étais pas très loin de la Promenade des Anglais. Elle est jonchée de plein de rues perpendiculaires où il y avait des tas d'événements comme partout en France, le 14 juillet. J'étais sur une petite place, où il y avait une fête (de quartier). Je m'étais garé pas très loin car je sais qu'il y a énormément de monde donc j'ai fait en sorte de me garer tôt pour partir tôt. La Ville de Nice avait organisé une "Promenade du 14-Juillet": la rue était fermée avec des bals populaires dans la rue, des orchestres. Avec beaucoup de succès."

"Je n'ai pas été touché de près par la perte de quelqu'un. Ce qui m'a traumatisé c'est l'attentat en lui-même:"

"Dans ma tête, un attentat rime avec bruit, explosions. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui m'a interpellé, c'était les cris des gens et ça courait de partout. J'ai d'abord cru à une bagarre générale qui part en panique."

"Puis en m'avançant, j'ai entendu dans des talkies-walkies de la sécurité le mot "camion"... je ne comprenais pas trop. Et c'est les gens qui hurlaient "attentat, attentat". Là j'ai compis qu'il s'était passé quelque chose de grave."

"Quand je me suis dirigé vers la Promenade pour récupérer ma voiture, j'ai aperçu un corps et que les gens autour couraient de partout et étaient complètement hagards."