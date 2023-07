“Des individus plus déterminés” face aux policiers à Vaulx-en-Velin, selon la maire Hélène Geoffroy

La maire de Vaulx-en-Velin (Rhône), Hélène Geoffroy, était l’invitée de la Matinale Week-End samedi. Après avoir dressé un bilan de la nuit, l’ancienne ministre socialiste de la Ville a appelé à une réponse politique, notamment de la gauche.

Une nuit difficile à Vaulx-en-Velin (Rhône). Dans la nuit de vendredi à samedi, quatre policiers ont en effet été visés par des tirs de fusil à grenaille, en marge d'émeutes provoquées par la mort de Nahel, à Nanterre. Les agents ont été blessés, et une enquête a été ouverte par les autorités pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Hélène Geoffroy, maire (PS) de Vaulx-en-Velin, était en direct sur RMC dans la Matinale Week-End afin de dresser un bilan de la nuit. Sans pour autant citer le cas précis de ces policiers blessés par des tirs, l’édile a donné davantage de détails sur la nuit vécue par les habitants.

“Cette dernière nuit, j’ai trouvé des individus plus âgés, (...) c’est vrai que beaucoup d’appels ont été passés pour que les plus jeunes restent à la maison”, a-t-elle commencé à expliquer. Et si les équipements publics n’ont pas été trop ciblés, il y a tout de même “un commerce qui a été dégradé”.

Au-delà des dégâts, Hélène Geoffroy a donc remarqué qu’il y avait “moins de jeunes sur l’espace public, mais des individus plus âgés et plus déterminés dans la façon dont ils s’en prenaient aux forces de l’ordre”.

Une réponse "qui ne peut-être que politique"

Elle a profité de ce moment pour aussi saluer le travail des policiers, des gendarmes et des pompiers. Les habitants de Vaulx-en-Velin ont, selon elle, été profondément rassurés par la présence des forces de l’ordre. “Il faut mesurer l’inquiétude des habitants, et des jeunes aussi qui sont chez eux”, a déclaré Hélène Geoffroy.

D’autre part, l’aspect politique des émeutes a aussi été évoqué au micro de Matthieu Rouault et Marguerite Dumont. Vaulx-en-Velin accueille en effet les journées d’été de Debout les Socialistes, avec François Hollande ou encore Bernard Cazeneuve ce samedi.

A cette occasion, il sera inévitablement question du climat d’émeutes en France qui sévit depuis la mort de Nahel, tué par un tir initié par un policier lors d’un contrôle de la route. Ainsi, Hélène Geoffroy a “la conviction qu’il faut que nous ayons des propositions et des pistes de travail qui ne soient évidemment pas dans la surenchère”.

“Il faut trouver les réponses. La mort du jeune homme (...) a suscité une émotion car elle faisait écho à un sentiment que la justice peut ne pas être rendue de la façon la plus exemplaire. Aujourd’hui en tout cas, l’intervention du procureur montre une prise en compte du sujet qui est celle d’un état de droit”, assure Hélène Geoffroy.

La maire de Vaulx-en-Velin a donc estimé que la réponse à apporter “ne pouvait être que politique”, afin de pouvoir trouver des “rapprochements entre la police et sa jeunesse”. Elle rappelle d’ailleurs que des affrontements ont lieu depuis plusieurs mois, pas seulement “dans les quartiers populaires et les banlieues”, au cours des manifestations contre la réforme des retraites par exemple.

“Il faut d’abord rétablir l’ordre, et c’est des socialistes rassemblés au travail de la gauche de gouvernement qui sont en capacité de donner les pistes et les solutions de travail pour les banlieues, mais aussi pour le pays tout entier qui est fracturé aujourd’hui”, a conclu Hélène Geoffroy.