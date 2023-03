Disparition de Leslie et Kevin: un deuxième suspect, bien connu pour des affaires de drogues

La garde à vue d'un jeune homme de 22 ans a été prolongée jeudi soir dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Dans son village de Charente-Maritime, on se souvient d'un homme qui avait déjà eu plusieurs fois affaire à la police notamment pour des affaires de drogues.

Un homme a été mis en examen pour “enlèvement et séquestration” et placé en détention provisoire jeudi soir dans l’enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Il s'agit du jeune homme de 22 ans qui hébergeait le couple avant leur disparition fin novembre dans les Deux-Sèvres, et qui avait été placé en garde à vue mardi.

Un autre suspect a été placé en garde à vue jeudi soir. Il s'agit de la troisième interpellation dans ce dossier. Ce jeune homme de 22 ans habitait à Puyravault en Charente-Maritime.

C’est à peine à 200 mètres de la maison de ce jeune homme, que des papiers et des affaires personnelles de Leslie et Kevin ont été découverts, dans la discrète benne à vêtements de Puyravault. Annie habite juste à côté de sa petite maison au portail blanc.

“Moi, je disais que c’était quelqu'un qui devait connaître Puyravault pour que les papiers soient dans cette benne. Il faut savoir qu’il y en a une ici, il faut connaître”, indique-t-elle.

Des problèmes liés aux stupéfiants

Le suspect de 22 ans a grandi ici. Aux dernières nouvelles, il vivait dans son camion, dans le jardin de ses parents, mais il n’a pas gardé d’attache. Lucas, 20 ans, était à l’école avec lui.

“Il était assez seul quand même. Bizarre dans son coin. Il y a toujours des histoires de drogues avec lui. Il a dû commencer vers le collège-lycée, puis les bêtises se sont enchaînées”, indique-t-il.

Annie, la voisine, le voyait souvent passer, yeux rougis et capuche sur la tête. “Vous savez, quelqu'un qui se drogue ça se voit”, assure-t-elle. Elle se rappelle une intervention des gendarmes, il y a quelques années, liée aux stupéfiants. “J’avais vu les camions arriver là. Ils l’avaient cueilli un matin. Je sais qu’il a déjà eu des problèmes avec la justice à cause de la drogue et tout”, confie-t-elle.

Il y a trois semaines, les gendarmes étaient déjà passés chez le suspect. Mercredi, ils ont perquisitionné la maison de ses parents et son camion a aussi été saisi.