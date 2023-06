Dispositif "alerte enlèvement": ce que l'on sait sur la disparition de Malek, 8 ans, à Dunkerque

Malek Younes, 8 ans, a disparu dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juin, avenue de la Libération à Dunkerque (Nord). Elle est susceptible de se trouver avec son père, Jamel Younes, 40 ans. Une femme a été retrouvée morte dans le logement où la fillette vit. Trois autres enfants ont été retrouvés sains et saufs. Le dispositif "alerte enlèvement" a été déclenché.

Le dispositif "alerte enlèvement" a été déclenché ce mercredi soir pour retrouver Malek Younes, âgée de 8 ans. Elle est susceptible de se trouver avec son père, Jamel Younes, 40 ans. Voici ce que l'on sait à 00h30.

Les faits

Une femme de 29 ans a été retrouvée morte, par sa mère, à son domicile, avenue de la Libération à Dunkerque (Nord), ce mercredi vers 14h30. Dans ce logement, trois enfants, sains et saufs sont présents. Ils sont âgés de 7 mois, deux ans et demi et 7 ans.

Un quatrième enfant manque, il s'agit de Malek. Le compagnon de la victime et père de Malek, Jamel Younes, n'est pas présent non plus.

La victime

Un médecin légiste s'est rendu sur place ce mercredi. Il n'a pas pu déterminer les causes du décès, mais la mort de la mère de famille remonterait à la nuit de mardi 6 à mercredi 7 juin.

Les circonstances du décès restent à éclaircir. Une autopsie est programmée vendredi.

Le contexte familial

Le couple était connu des services de police pour des violences conjugales. La victime avait d'ailleurs déjà porté plainte deux fois, en juin et en octobre 2021.

La police est intervenue mardi 6 juin vers 21h30, soit quelques heures avant le décès de la victime, pour un différend conjugal. Elle n'a pas constaté de violences physiques, mais un différend verbal. Les agents auraient quitté le logement après avoir calmé la situation.

L'alerte enlèvement

Le dispositif a été déclenché en fin de soirée ce mercredi soir, vers 22h45. Malek Younes a 8 ans, elle a les cheveux longs et bouclés noirs et des yeux noirs.

Son père mesure 1m84, il a aussi les cheveux noirs et est de corpulence normale. Il a plusieurs tatouages sur la nuque et sur le poignet. Il est de nationalité tunisienne en possession d’un titre de séjour sur le territoire français.

Cet homme est susceptible de circuler à bord d’une Renault Twingo, verte, immatriculée DM 485 GJ.

Si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr