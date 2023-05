Enlèvement d'Eya: comment la jeune fille a été retrouvée au Danemark

La petite Eya, enlevée jeudi matin en Isère par son père et un complice, a été retrouvée vendredi après-midi au Danemark. Les deux ravisseurs ont été arrêtés, après un voyage de 1.500 kilomètres, grâce à une forte coopération européenne.

La fin de l'angoisse pour la mère de la jeune Eya. La fillette de 10 ans, enlevée jeudi matin par son père et un complice, alors qu'elle était avec sa mère sur la route de son école à Fontaine (Isère), a été retrouvée vendredi au Danemark.

Ses deux ravisseurs ont été arrêtés, après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Leurs signalements avaient été transmis à toutes les polices d’Europe y compris au Danemark où ils ont été arrêtés, près de la frontière suédoise, là où le père et son complice avaient l’intention d’emmener la jeune fille. "Ce qui a joué, c'est la formidable coopération internationale" a expliqué à RMC le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant.

"C'était un contrôle de frontière et ça s'est très bien passé. Il ne s'est pas rendu du tout. Il était attendu par les services du Danemark, en alerte grâce aux indications données par les policiers de Grenoble", poursuit-il.

Un voyage de 1.500 kilomètres

Le père, 53 ans, a la double nationalité tunisienne et suédoise. C’est donc à 1.500 kilomètres du lieu de l’enlèvement que leur périple s’est arrêté. "On avait des indications qui nous disent qu'ils sont passé par la Suisse et l'Allemagne" explique ainsi le procureur de la République. Quand ils seront remis à la France par les autorités danoises, les deux hommes n’iront pas en garde à vue.

Ils seront directement présentés au juge qui devrait les poursuivre pour "soustraction de mineur par ascendant", c'est-à-dire l’enlèvement de la jeune fille, et pour les violences aggravées sur sa mère, agressée au gaz lacrymogène jeudi matin en accompagnant sa fille à l’école. Ces faits passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison. De son côté, mère a pu joindre sa petite fille par téléphone via le consulat danois. Elle est en route pour la retrouver.