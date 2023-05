Enlèvement d'Eya: le père et la fillette sont probablement partis à l'étranger, selon le procureur

Au lendemain de l'enlèvement d'Eya (10 ans) par son père et un complice, le procureur de la République de Grenoble indique qu'ils sont probablement partis à l'étranger.

Eya, la fillette de 10 ans enlevée par son père ce jeudi à Fontaine (Isère), n'est probablement plus en France. "Les éléments en notre possession laissent penser que le père, son complice et l’enfant sont maintenant à l’étranger. Les pays de destination possibles sont évidemment la Suède et la Tunisie. Comme je l’ai indiqué, les services de police européens et les magistrats de liaison concernés sont en alerte", indique le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant.

Déclenchée jeudi soir, l'alerte enlèvement a été levée ce vendredi matin. L'enquête se poursuit et une information judiciaire devrait être ouverte dans la journée, afin que des mandats d'arrêt soient délivrés, avait indiqué le procureur un peu plus tôt.

"Elle a toujours eu peur que son papa essaye de la récupérer"

En se rendant à l'école ce jeudi matin, la mère et la fille ont été attaquées par le père et un complice encagoulé. Elles y allaient à pied car pour la deuxième fois en deux jours, un pneu de la voiture de la maman était crevé. D'après une amie de la mère, "la maman a toujours eu une crainte, car le papa l'a déjà menacée pour essayer de récupérer Eya".

"Depuis longtemps, c'est une enfant qui a peur de son papa, ajoute-t-elle. Elle a toujours eu peur que son papa essaye de la récupérer par divers moyens. L'inquiétude de tous, c'est déjà de savoir où elle est, et surtout de la récupérer"

La fillette est née en Tunisie et possède la double nationalité franco-tunisienne. Le suspect, de nationalités suédoise et tunisienne, avait interdiction d'approcher sa fille ainsi que son ex-femme depuis 2018.