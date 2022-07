Enseignants tués dans les Hautes-Pyrénées: qui est le principal suspect?

Deux enseignants, un homme de 55 ans et une femme de 32 ans, ont été tués par balle ce lundi dans le petit village de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées). Le principal suspect serait l’ancien conjoint de la femme.

Le principal suspect est toujours recherché. Deux enseignants, d’un même collège, ont été tués par balle ce lundi, en fin de journée, dans le petit village de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), près de Tarbes. Les victimes sont Gabriel, un homme de 55 ans, professeur d’EPS, et Aurélie, une femme de 32 ans, qui enseignait le français.

"Lui, il a été abattu froidement dans sa salle de bain, explique le maire de Pouyastruc, Michel Pailhas. La deuxième victime a été trainée dans la rue, puis abattue dans la rue. On est dans la campagne, c’est un petit village. On se dit qu’il ne va rien arriver. Finalement, on s’aperçoit qu’on n’est pas à l’abri d’un déséquilibré."

Recherché en Espagne

Le principal suspect serait l’ancien conjoint d’Aurélie, père de leurs deux enfants. Le couple était en instance de séparation. Ancien réserviste de la gendarmerie, il serait parti des lieux du crime en moto.

Selon les médias espagnols, l'homme serait recherché de l'autre côté de la frontière, dans la province limitrophe d'Aragon, où sa moto aurait de nouveau été localisée au milieu d'une zone montagneuse.