Espagne: un spéléologue français tué par un effondrement dans une grotte

Le spéléologue a été tué par un effondrement alors qu'il explorait avec deux autres personnes une grotte à Soba en Cantabrie dans le nord de l'Espagne.

Un spéléologue français a trouvé la mort après un effondrement dans une grotte en Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, ont annoncé les services de secours, qui ont pu récupérer le corps vendredi matin après une périlleuse opération.

"Nous devons malheureusement confirmer le décès du spéléologue français qui était coincé dans une grotte de Soba", avaient posté dès jeudi soir les secours d'urgence de Cantabrie sur Twitter.

L'équipe de secouristes "a réussi à extraire le corps du spéléologue", ont-il ajouté vendredi matin, précisant qu'il avait été transporté par hélicoptère à l'aéroport de Santander, où la Garde civile, équivalent espagnol de la gendarmerie française, a pris le relais.

Deux autres spéléologues dans la grotte

Interrogée par l'AFP, la Garde civile de Cantabrie a seulement confirmé la nationalité du spéléologue, affirmant ne pas connaître sa région d'origine et ne pas pouvoir donner son nom pour des raisons de confidentialité et de protection des données personnelles.

Plus d'une trentaine de personnes ont été mobilisées dans cette opération qui a duré des heures en raison de l'instabilité de la zone. L'équipe a dû procéder par endroits à des excavations à l'aide de petits explosifs "pour permettre le passage et transporter le corps sur un brancard", certains passages étant très étroits et deux puits de 25 et sept mètres de hauteur se trouvant sur le chemin, ont indiqué les secours.

L'opération de sauvetage avait été lancée jeudi après-midi pour tenter de retrouver "un spéléologue français en exploration dans une grotte de Soba avec deux autres personnes, également françaises". Ce sont ces deux Français, sortis indemnes, qui ont donné l'alerte et contacté les services d'urgence "après un décrochement du toit de la cavité".