Bouches-du-Rhône: des cambrioleurs arrêtés à cause... d'une montre connectée

Des cambrioleurs qui avaient volé une maison à Port-de-Bouc, près de Marseille, ont été interpellés quelques heures plus tard par la police. C'est grâce à une montre connectée, volée, qu'ils ont pu être retrouvés.

À Marseille, des cambrioleurs ont été arrêtés après avoir été trahis par une montre connectée. Ils ont commencé par dévaliser un logement de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). Sans personne à l’intérieur, ils ont fait main basse sur des objets de valeur et des bijoux avant de repartir sans être inquiétés. Un peu plus tard, l’occupant des lieux, un homme de 36 ans selon La Provence, rentre chez lui et découvre qu’il a été cambriolé. Il est évidemment sous le choc, mais il commence à faire l’inventaire de ce qui lui a été volé.

Il manque notamment sa montre connectée, qui est équipée d’un GPS. Alors, il reprend espoir et tente le coup. Depuis son smartphone, il active la géolocalisation de sa montre et ça fonctionne. D’après le signal, elle se trouve à Marseille, en plein centre-ville, près de la porte d’Aix.

Trois individus en garde à vue

La victime contacte donc la police et parvient à guider les policiers de la BAC. Ils remarquent deux personnes dans une voiture, les contrôlent et surtout, ils demandent au propriétaire de la montre de l’activer à distance. Et là, comme par miracle, elle se met à sonner dans la voiture.

Les deux suspects sont aussitôt interpellés. Un homme se rapproche, il explique que la voiture est à lui et est finalement lui aussi arrêté. Les trois suspects sont placés en garde à vue tandis que pendant la perquisition, les policiers ont retrouvé tous les biens volés lors du cambriolage.