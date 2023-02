Début de procès pour la star marocaine Saad Lamjarred, jugé pour viol aggravé à Paris

Le chanteur marocain Saad Lamjarred est jugé à partir de ce lundi aux assises de Paris pour viol. Les faits datent de 2016. Lui conteste les faits qui lui sont reprochés.

Le chanteur de pop Saad Lamjarred est jugé pour viol et violences volontaires toute la semaine à Paris. La star marocaine au milliard de vues sur YouTube et au million d'abonnés sur Twitter est soupçonnée d'avoir violé et agressé une jeune femme dans un palace parisien.

Laura, 20 ans à l'époque des faits qui remontent à octobre 2016, avait rencontré Saad Lamjarred en boîte de nuit. Elle l'avait suivie à son hôtel Le Mariott. Et c'est dans le huis clos de la chambre 714 que la situation a basculé au cauchemar, explique son avocat Jean-Marc Descoubes.

“Elle est tombée dans le piège. À partir du moment où elle ne veut pas aller plus loin qu’un simple baiser, il va devenir violent, agressif, jusqu’au fait de viol. Elle parvient à s’échapper, à sortir de la chambre et à se réfugier dans une autre chambre de l’étage de l’hôtel qui lui a été ouverte par une femme de chambre”, explique-t-il.

Des employés avaient stoppé l'homme vraisemblablement ivre qui la poursuivait.

Un autre procès dans le Var

De son côté, la star marocaine dit lui avoir couru après pour éviter qu'elle "ne fasse un scandale".Saad Lamjarred assure n'avoir fait que se défendre quand Laura P. l'avait soudainement attaqué alors qu'ils s'embrassaient, et conteste toute pénétration. Il avait imploré le personnel de l'hôtel de ne pas prévenir la police.

Depuis, il conteste les faits de viol, se dit incapable de frapper une femme. Quel que soit le verdict vendredi, Saad Lamjarred sera de nouveau jugé pour viol prochainement aux assises du Var pour le viol d'une autre jeune femme à Saint-Tropez. Il a également été mis en cause pour des viols dans des circonstances similaires à Casablanca et à New-York