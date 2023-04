Effondrement d'un immeuble à Marseille: qui sont les victimes du 17 rue de Tivoli?

Six corps ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré rue de Tivoli, à Marseille. Neuf personnes occupaient ce bâtiment. Une seule n'était pas chez elle le soir de l'explosion.

Deux personnes sont toujours recherchées à Marseille après l'effondrement d'un immeuble du centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. "Plus d'une centaine de marins-pompiers sont mobilisés, 24 heures sur 24" pour tenter de localiser d'éventuels survivants dans les décombres. Une "bataille contre le temps", plus de 48 heures après la déflagration qui a soufflé ce bâtiment de quatre étages situé au 17 rue de Tivoli.

Un cinquième et un sixième corps sans vie ont été retrouvés lundi soir. Parmi les victimes, il y a le couple historique du quartier: Jacky et Ana, 82 et 86 ans. Jacky a été le boucher du coin pendant 30 ans.

Le 17 rue de Tivoli était un immeuble avec majoritairement des personnes d'un certain âge. Comme au premier étage, où se trouvaient deux dames. L'une avait 88 ans. Sa nièce la décrit comme une femme joyeuse et autonome. La deuxième avait 89 ans. Elle vivait seule au 2e étage.

Une seule rescapée

Il y avait également un jeune couple, Marion, 31 ans, et Michael, 28 ans. Deux personnes décrites comme des amoureux du voyage. Elle a vécu aux Etats-Unis. Tous les deux partageaient sur leurs réseaux sociaux des photos de leur séjour dans différents pays à travers le monde.

Et puis il y avait Jacques et Anne-Marie, le 3e couple de cet immeuble. Lui était architecte et était âgé de 74 ans.

En tout, ce sont neuf personnes qui vivaient dans cet immeuble. Une seule est rescapée. Elle était absente au moment du drame.