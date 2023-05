Essonne: la conseillère municipale sans histoires transportait cocaïne, cannabis et LSD à la Réunion

Une conseillère municipale de Ris-Orangis (Essonne) a été interpellée lors de son arrivée sur l'Île de la Réunion, à l'aéroport Roland-Garros. Dans sa valise, les agents douaniers ont retrouvé dix kilos de cannabis, un kilo de cocaïne et plus de 2 000 buvards de LSD.

Le 3 mai dernier, selon les informations les informations du média local Clicanoo, une femme âgée de 39 ans voyageait en avion, en direction de l'Île de la Réunion. Jusqu'ici pas de problème, mais en arrivant à l'aéroport Roland-Garros de l'île, à la douane, les agents trouvent le visage de la femme bien familier...

En procédant à des premières vérifications, les officiers de la douane remarquent que depuis octobre dernier, c'est déjà la cinquième fois que la femme s'envole seule pour La Réunion. Vacances, visite familiale… Pas vraiment!

Ce qui met d'autant plus la puce à l'oreille des fonctionnaires, c'est qu'à chaque fois qu'elle opère ce voyage, cette habitante de l'Essonne ne reste qu'une nuit à La Réunion avant de repartir pour la métropole... avec bien moins de bagages qu'à l'aller.

Cette fois-ci, à la descente de l'avion, les fonctionnaires procèdent à la fouille de sa valise et découvrent 10 kilos de résine de cannabis, ainsi qu'un kilo de cocaïne et 2000 cartons buvards de LSD.

Recrutée pour son profil quasi-parfait

Face à la drogue, la passagère tombe des nues! Elle affirme qu'elle ne savait pas ce qui se trouvait dans ses bagages, et qu'elle devait transporter du matériel informatique. Alors oui, elle était bien payée 500€ pour ramener des téléphones et des tablettes en métropole, oui, son trajet en avion et son hôtel étaient payés en cash par le commanditaire... Mais non, elle ne savait pas qu'elle transportait de la drogue!

Il faut dire que cette femme a tout de la mère de famille sans histoire. Au moment de son passage devant la justice, aux yeux de l'avocate générale, pas convaincue par la prévenue, c'est justement pour ça qu'elle aurait été recrutée.

Bien sous tous rapports, cette mère de trois enfants est même conseillère municipale d'opposition dans la ville de Ris-Orangis (Essonne). Elle a d'ailleurs tenté de convaincre les policiers de sa bonne foi, en leur livrant toutes les informations dont elle dispose sur son recruteur. Mais l'opération séduction échoue.

Le commanditaire, âgé d'une trentaine d'années, ainsi que sa compagne de 19 ans ont été interpellés deux semaines plus tard. La conseillère municipale, au même titre que le couple, a été mise en examen dans ce dossier. Tous les trois ont été placés en détention provisoire.