Explosion à Paris: la Paris American Academy détruite, pas de victime parmi les élèves

L'explosion qui a eu lieu peu avant 17h mercredi rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement, a provoqué un incendie et fait s'effondrer un immeuble où était installée une école de mode privée, la Paris American Academy.

Une école détruite après l’explosion rue Saint-Jacques à Paris. Il s’agit de la Paris American Academy, une école de mode, d'architecture d'intérieur, d'écriture. C'est un établissement privé américain, créé en 1965. L'année scolaire était terminée, mais l'école organisait des ateliers d'été. Par chance, aucun des élèves n’a été victime de l’explosion.

En juin et juillet, chaque année, l'école ouvre ses portes à des étudiants pour des formations estivales d'un mois en dehors du cursus classique de trois ans. Christophe Salade enseigne depuis 28 ans l'architecture d'intérieur. Mardi, il a animé un atelier avec des étudiants américains.

“Là, c’était un petit groupe, ils n’étaient que cinq. Ça peut être des élèves qui ont déjà deux ans de pratique dans leur université et qui veulent peaufiner leur savoir en venant étudier à Paris. Il y avait des journées qui étaient libres et puis des fois deux heures avant on leur dit préparez-vous parce qu’on a accès à un défilé”, détaille ce professeur.