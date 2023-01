Haute-Vienne: 4 militants d'extrême-gauche mis en examen suspectés d'avoir saboté des éoliennes

Quatre personnes soupçonnées d'avoir saboté des éoliennes ont été mises en examen pour "dégradations en réunion" et "association de malfaiteurs" après des actions menées en dans le Limousin à l'été 2022.

Entre juillet et octobre 2022, des militants d'extrême-gauche auraient saboté au moins cinq installations d'éoliennes en Haute-Vienne. Ils sont soupçonnés de s’être attaqués à des mats de mesure. Cela ressemble à de grandes antennes qui peuvent dépasser les 100 mètres de hauteur, et qui sont équipés de toute une batterie de capteurs, pour faire des mesures avant d’implanter des éoliennes.

Préjudice d'un demi-million d'euros

Les suspects auraient carrément sectionné les câbles qui retenaient ces mâts, et ils se sont donc effondrés, causant un préjudice estimé à un demi-million d’euros. Ce que les saboteurs ignoraient, c’est qu’ils ont été filmés par une caméras de surveillance sur l’une de leurs actions.

"Dégradations en réunion" et "association de malfaiteurs"

L'enquête des gendarmes a donc permis de mettre en cause quatre personnes: deux hommes de 28 et 34 ans et deux femmes de 25 et 62 ans. Des habitants de la région, entre Périgord et Haute-Vienne, qui sont tous présentés comme des militants d’extrême-gauche. Notamment la plus âgée : une ancienne enseignante, à la retraite, ex-Zadiste à Notre-Dame-des-Landes, comme le révèle nos confrères de Sud Ouest.

Les quatre suspects ont été arrêtés le 18 janvier sont mis en examen par un juge d'instruction de Limoges pour "dégradations en réunion" et "association de malfaiteurs". En attendant leur procès, ils doivent verser 120.000 euros de caution pour rester libres sous contrôle judiciaire.