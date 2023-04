"Il avait l'habitude d’approcher des enfants": un ado en garde à vue après la mort d’une fillette

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le maire de Rambervillers (Vosges) raconte avec effroi le drame qui s’est produit la veille, avec la découverte du corps d’une petite fille de 5 ans. Un adolescent a été placé en garde à vue.

Drame à Rambervillers. Le corps d’une fillette de 5 ans a été retrouvé dans un sac ce mardi après-midi, dans un appartement de petit village des Vosges (5.000 habitants). Un adolescent, qui aurait 15-16 ans, a été placé en garde à vue. Il était connu sur la commune. "Personnellement, je ne le connaissais pas, mais les services de la police municipale le connaissaient parce que ce jeune homme avait déjà fait parler de lui il y a quelque temps, pour des faits un peu similaires, assure le maire, Jean-Pierre Michel, dans ‘Apolline Matin’ ce mercredi sur RMC et RMC Story. Il avait pour habitude d’approcher de jeunes enfants, pour avoir des gestes déplacés, à caractère sexuel, sur ces enfants. Il avait été placé. Il est réapparu sur le territoire de la commune depuis quelques semaines. Les services de la police municipale ont été assez vigilants et l’avaient revu sur le territoire. Ils lui prêtaient une attention particulière. Il n’était pas vraiment suivi au quotidien. Mais comme il était revenu sur le territoire, la police était un peu en alerte."

"C’est incompréhensible, inadmissible et révoltant"

C’est cet ado, qui habitait à proximité de la famille de la victime, qui a donné de premières informations aux policiers municipaux. "Les parents ont recherché leur petite fille en début d’après-midi, explique le maire de Rambervillers. La gendarmerie et la police municipale ont été alertées tout de suite. Etant donné que la famille questionnait également des riverains, pour savoir s’ils n’avaient pas aperçu une fillette, il y a un jeune homme qui s’est avancé pour faire savoir qu’il avait aperçu cette jeune fille, mais dans un secteur opposé. Après, alors que mes services de la police municipale étaient en train de visionner les images de vidéo-protection, ce jeune homme a de nouveau appelé la police municipale pour donner des précisions un peu plus importantes. Au départ, il a donné une information pour brouiller les pistes."

Jean-Pierre Michel a ensuite dû annoncer la mort de la fillette à ses parents. "Je me suis rendu sur place avec la gendarmerie pour annoncer la triste nouvelle à la famille, confie l’élu local. C’est extrêmement difficile. Le fait d’annoncer un décès accidentel, un accident de la route, c’est déjà très éprouvant. Mais dans de telles circonstances, c’est inexplicable, dramatique. Tout le monde est éprouvé. Un enfant de 5 ans qui ne demande rien à personne, qui est totalement innocent, et qui décède dans de telles circonstances, c’est incompréhensible, inadmissible et révoltant."