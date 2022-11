Île-de-France: 3 jeunes déférés soupçonnés d'avoir prostitué une enfant de 12 ans

INFO RMC. Trois suspects ont été déférés jeudi soir au tribunal de Bobigny pour proxénétisme aggravé. Une femme de 19 ans et deux mineurs de 17 ans sont soupçonnés d’avoir prostitué une enfant de 12 ans en région parisienne depuis le mois de septembre.

Tout débute sur le réseau Snapchat au mois de septembre, l'enfant de 12 ans échange avec une connaissance. Elle explique qu'elle est en rupture familiale. Son contact lui demande des premières photos de nu et la met en confiance.

C'est d'autant plus facile qu'il s'agit d'une adolescente qui échange avec elle. Elle propose de venir la chercher et de l'héberger. Le piège se referme sur la victime qui se retrouve dans une chambre d'hôtel. On lui vole son portable et on lui annonce qu'un client va arriver et qu'elle doit se prostituer.

Jusqu'à 10 passes par jour

Elle a des relations tarifées avec deux hommes différents. Ce n'est qu'un début, elle va devoir se prostituer dans des chambres d'hôtel, dans des voitures à Paris, Bondy, Savigny-sur-Orge. Jusqu'à 10 passes par jour. Ses trois proxénètes restent à proximité pour la surveiller.

C'est la mère de la petite fille qui a signalé sa disparition. L'enfant de 12 ans a finalement été retrouvée à l'hôpital André Grégoire à Montreuil. Les enquêteurs de la BPM (Brigade de protection des mineurs) sont remontés aux trois suspects, l’adolescente de 17 ans qui a "recruté" la victime et la femme de 19 ans qui a réservé les chambre d’hôtel à son nom ainsi que leur complice âgé de 17 ans qui a notamment participé au soutien logistique.