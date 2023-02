Incendie dans l'Aisne: "Tout est allé si vite", le témoignage d'une voisine de la famille décimée

Un incendie a causé la mort de sept enfants et de leur mère dans la nuit de dimanche à lundi dans l'Aisne. Pour RMC, Elodie, voisine de la famille, témoigne de ce qu'elle pu voir du drame.

Mère de deux enfants, Elodie a assisté avec impuissance au drame qui a coûté la vie à sa voisine d'en face et ses sept enfants dans la nuit de dimanche à lundi. Un incendie a en effet touché une maison d'un village de Charly-sur-Marne (Aisne), emportant cinq filles, deux garçons, et leur mère, morts d'asphyxie. Le père, âgé de 40 ans, a été gravement brûlé, mais a survécu.

Tout a commencé aux alentours de minuit et demi, comme le confirme à RMC Elodie, voisine d'en face de cette famille nombreuse décimée.

"J'ai entendu taper, ça faisait des gros 'boum' et ça hurlait donc je pensais que c'était une bagarre au départ", nous confie-t-elle.

"J'ai ouvert mon volet, et j'entendais 'il y a quelqu'un à l'intérieur, il faut les faire sortir'. C'était un voisin qui appelait à l'aide et qui a commencé à défoncer les fenêtres pour faire sortir le monsieur. Et c'est ce dernier qui disait que tout le monde était à l'étage là-haut."

Comme l'ont confirmé la préfecture de l'Aisne et le parquet, le père de famille a bien été sauvé par un voisin, sapeur-pompier hors de son service, avant l'arrivée de ses collègues.

"Je savais qu'il y avait des enfants. J'ai vu le père sortir, il était en caleçon, il sortait de son lit très certainement donc je lui ai donné un plaid. Il hurlait que ses enfants étaient là-haut, puis il s'est écroulé. Je pense qu'il avait dû avaler pas mal de fumée aussi", poursuit Elodie.

"On est en bas, spectateur de tout ça, alors que des gens sont là-haut, en train de mourir"

Les pompiers arrivés sur place n'ont pas réussi à sauver les sept enfants et la mère, restés en haut. "Les volets en plastique étaient fermés à l'étage et ils n'ont pas réussi à les défoncer au début", témoigne Elodie.

"C'est a priori un sèche-linge qui a pris feu au rez-de-chaussée", a précisé le procureur de Soissons, Julien Morino-Ros. Une scène dramatique et traumatisante qui marquera Elodie à jamais.

"Tout était à la fois rapide et lent", analyse-t-elle. "On est en bas, spectateur de tout ça, alors que des gens sont là-haut en train de mourir à l'étage. C'était fou, comme dans les films. Les flammes montaient très haut, c'était hallucinant."

L'émotion gagne ensuite Elodie. "Tout est allé si vite. C'était des enfants, j'ai des enfants, donc pour mon coeur de maman, c'est très difficile", sanglote-t-elle.