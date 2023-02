Incendie dans l'Aisne: vive émotion à l'école du village, où 4 des 7 enfants étaient scolarisés

Après l'incendie d'une maison qui a tué huit personnes dont sept enfants dans l'Aisne, l'émotion est vive dans la commune. Dans l'école du village où quatre des sept enfants étaient scolarisés, élèves, parents et enseignants sont effondrés. Huit psychologues ont été mobilisés sur place.

Au lendemain du drame de Charly-sur-Marne (Aisne), où sept enfants et leur maman sont morts dans l'incendie de leur maison, l'émoi est vif dans la commune. Le feu serait parti du sèche-linge, situé au rez-de-chaussée, prenant au piège les victimes présentes dans les étages supérieurs. Quatre des sept enfants étaient scolarisés dans l'école du village, alors la journée a été rude pour leurs camarades et leurs enseignants. Les parents s'encouragent et se soutiennent au moment de récupérer leurs enfants.

"Mon maître a pleuré. Il était en larmes, on ne comprenait pas ce qu’il disait", explique Noëlia, élève en CM2.

Huit psychologues ont été mobilisés afin de permettre à chacun d'exprimer ses émotions. "On va aller les voir, moi je ne veux pas, mais les filles veulent y aller alors je les accompagne", ajoute Noëlia. "Ça serait bien que tu y ailles, ça va te faire du bien. Si on te propose, il faut y aller, comme ça tu pourras lui parler", lui répond sa mère.

"Ça peut arriver à tout le monde, c'est un drame"

Chacun extériorise comme il le peut, certains ont fait des dessins. "Pour déposer devant sa maison, pour rendre hommage", souligne Emy, élève dans cette école.

Sa grande soeur, collégienne était aussi amie d'une des victimes mais n'a pas eu la force d'aller à l'école. La maman des deux filles, Stéphanie, sait qu'elle va devoir être à l'écoute de ses enfants.

"Ça peut arriver à tout le monde, c’est un drame. On est tout le temps attentifs à nos enfants, mais là encore plus", affirme-t-elle.

Une marche blanche sera aussi organisée samedi, en hommage à cette famille très appréciée dans la commune.