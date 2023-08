Loire-Atlantique: accident mortel d'un avion de tourisme avec 3 personnes à bord

Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes, dont le journaliste de télévision Gérard Leclerc, s'est écrasé mardi à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), où deux corps ont été localisés.

Un accident mortel impliquant un petit avion de tourisme est survenu ce mardi 15 août 2023 à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), a annoncé le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile sur Twitter.



Trois personnes se trouvaient à bord de l'aéronef qui a disparu en début d'après-midi entre Nantes et La Baule, selon un communiqué de la préfecture de Loire-Atlantique qui avait annoncé un peu plus tôt le déclenchement d'un plan de sauvetage.

Laurence Ferrari rend hommage à Gérard Leclerc

Le journaliste de télévision et demi-frère du chanteur Julien Clerc, Gérard Leclerc (CNews, ex-France 2), se trouvait à bord de l'avion de tourisme qui s'est écrasé mardi à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), où deux corps ont été localisés.

La préfecture avait déclenché un plan de sauvetage aéro-terrestre (SATER) dans l'après-midi lorsque l'aéronef, piloté par le journaliste (CNews, ex-France 2), avait disparu des écrans radar. Le groupe Canal + et sa consoeur Laurence Ferrari ont immédiatement confirmé sur Twitter le décès du journaliste dans l'accident et lui ont rendu hommage.

Ce que l'on sait de l'accident

Selon des sources proches du dossier, les recherches subaquatiques ont dû être suspendues pour la nuit en raison de mauvaises conditions et les deux corps localisés dans l'épave n'avaient pas pu être dégagés

D'après France Bleu Loire Océan, des débris ont été découverts au niveau d'une écluse, une roue et un morceau d'immatriculation. Le reste de l'avion se trouve dans l'eau, à 3 ou 4 mètres de profondeur, dans une zone de marais avec de forts courants.

Une enquête judiciaire a été ouverte et devra identifier les causes de ce crash. Le Bureau d’enquête et d’analyse pour la Sécurité de l’aviation civile (BEA) a également annoncé l’arrivée de plusieurs enquêteurs sur place.

> Plus d'informations à venir