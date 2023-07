Marseille: enquête ouverte après l'agression d'une journaliste par un CRS

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête après l'agression d'une journaliste par un CRS, lors de la visite d'Emmanuel Macron fin juin.

Une enquête pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte après l'agression d'une journaliste du site "Made in Marseille" par un CRS en marge de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille fin juin, selon le parquet de Marseille.

Pour cette enquête le parquet de Marseille a "saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN)", a-t-il précisé, confirmant l'information initiale du quotidien La Provence.

Une journaliste travaillant pour le site d'information "Made in Marseille" a été victime le 27 juin d'une "agression physique (...) de la part d'un CRS", en marge de la visite du président de la République à Marseille, "alors qu'elle souhaitait simplement rentrer chez elle et prendre un vélo en libre-service (...) devant le Mucem", avait expliqué la rédaction de "Made in Marseille" dans un communiqué.

Etranglement et insultes misogynes

"Ce contrôle injustifié a dégénéré lorsque l'agent a trouvé sa carte de presse lors d'un contrôle d'identité, puis l'a étranglée alors qu'elle tentait de téléphoner à notre rédactrice en chef, pour nous alerter sur la situation", poursuit le communiqué, qui évoque également des "insultes misogynes" et "propos dégradants tenus par l'agent" à l'égard de la journaliste.

Celle-ci a déposé plainte dès le lendemain et fait un signalement à l'IGPN, selon la même source.

Le président de la République avait effectué fin juin une visite de trois jours dans la deuxième ville de France pour y lancer l'acte II de son plan "Marseille en grand", initié en septembre 2021.

Il y a une semaine, le parquet de Marseille avait annoncé l'ouverture d'une autre enquête pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique après qu'un jeune homme a été blessé à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet, émaillée d'émeutes.