Meurtre de Sihem: ce que l'on sait du profil du suspect qui a avoué avoir étouffé la jeune femme

Narcissique, têtu, impulsif... Les adjectifs ne manquent pas pour décrire le meurtrier de la jeune Sihem, dont le corps a été retrouvé jeudi après les aveux de cet homme de 39 ans. Plusieurs fois condamné, il devait de nouveau être jugé mercredi aux assises pour un vol avec arme.

Le principal suspect du meurtre de la jeune Sihem est passé aux aveux. Il a indiqué aux enquêteurs avoir tué la jeune femme de 18 ans et leur a donné la localisation du corps. Selon l’homme, c’est une dispute amoureuse qui l’a mené à cet acte. Et on commence à avoir plus de détails sur la personnalité de cet homme de 39 ans. Un homme à la vie très décousue.

Natif de La Grand-Combe, près d'Alès (Gard) où réside la famille de Sihem, il se fait remarquer dès sa scolarité. Un mauvais élève à la conduite déplorable selon ses anciens professeurs.

Il devient patron d’un snack, puis ouvrier et maçon avant de se faire connaître comme délinquant. Mineur lors de sa première incarcération, il enchaîne les infractions. Au total, il est condamné cinq fois pour atteinte aux biens et huit fois pour des faits en lien avec la conduite d'un véhicule.

En 2015, il est condamné à 12 ans de prison pour vol avec arme. Une peine qu'il avait fini de purger en février 2021. Et il était à nouveau sous contrôle judiciaire, dans un dossier similaire pour lequel il devait à nouveau comparaître devant la même cour d'assises mercredi.

Narcissique et impulsif

Dans une autre affaire, mais pour des faits similaires, il fait l’objet d’une expertise psychologique. Les conclusions présentent un homme narcissique, orgueilleux, têtu, et impulsif. Selon le rapport, il présente également une déficience intellectuelle légère et des troubles cognitifs. Il peut être considéré comme sociopathe depuis l’adolescence.

Selon le rapport, sa dangerosité n’est pas psychiatrique mais criminologique. Pourtant, en garde à vue, lorsqu’il admet avoir tué Sihem, il semblait comprendre la gravité de ses actes et exprime des regrets selon son avocat.