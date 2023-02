Mort de Sihem: malgré les aveux du suspect, des doutes persistent sur la relation amoureuse

Le corps de la jeune Sihem a été retrouvé jeudi après les aveux et les indications du principal suspect dans le meurtre de la lycéenne. Ce dernier a expliqué l'avoir étouffée après une dispute amoureuse. Mais pour la famille de la jeune femme, cette relation n'était pas connue et des doutes persistent.

Le corps de Sihem Belouahmia, jeune lycéenne de 18 ans scolarisée dans le Gard, a été retrouvé. C'est grâce aux aveux du suspect que le corps a pu être retrouvé une semaine après sa disparition près d'Alès dans le Gard. Entendu depuis mardi avec son ex-compagne, une cousine de la disparue, cet homme de 39 ans, déjà condamné à plusieurs reprises, a reconnu mercredi soir avoir tué la jeune fille.

Il a conduit les enquêteurs vers le corps, dans un bois, sur la commune des Salles-du-Gardon, village limitrophe de La Grand-Combe, où Sihem résidait. Le suspect a expliqué son geste lors de sa garde à vue. Une dispute en serait à l'origine, une dispute entre deux amoureux qui cachaient leur relation selon lui.

“Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d’une dispute liée à leur relation amoureuse alors même qu’ils s’étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité”, a indiqué la procureure de la république de Nîmes Cécile Gensac.

Des doutes sur la relation amoureuse

Le suspect aurait expliqué que Sihem menaçait de dévoiler leur relation. Il n'aurait pas su gérer la pression et l'aurait étouffé. Une version du suspect dont doute sérieusement l'avocat de la famille de Sihem Maître Mourad Battikh. “Cette relation amoureuse, personne n’en avait connaissance et pour l’instant, ça n’est que la version de la personne mise en examen. Sihem n’est plus là pour la confirmer”, pointe-t-il.

De son côté, le suspect assure regretter son geste selon son avocat Jean-Marc Darrigade.

“C’est une personne qui subitement a fait le choix d’affronter sa lourde responsabilité. Il a forcément conscience de la gravité, il est impardonnable, il sait tout ça”, appuie-t-il.

Une expertise psychologique du suspect avait été réalisée il y a quelques années. Elle décrivait une personne narcissique, orgueilleuse, têtue et impulsive à tendance sociopathe.