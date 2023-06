"Nous avons été assez surpris": des policiers blessés, une soixantaine d'interpellations à Marseille

Epargnée jusque-là, la ville de Marseille a été touchée par des violences urbaines ce jeudi soir. Selon un syndicaliste policier, il y a eu une soixantaine d'interpellations.

Marseille n'est plus épargnée par les violences urbaines. Après 48 heures de calme, la cité phocéenne a été également touchée par des incidents ce jeudi. Des dégradations, notamment à la bibliothèque municipale de l'Alcazar, des affrontements et des pillages ont été signalés. Un phénomène qui surprend sur place.

"Ces affrontements et ces violences se sont exercées dans l'hyper centre de Marseille, explique le syndicaliste policier Bruno Bartocetti (Unité SGP Police Sud) sur RMC. Et Marseille n'a pas l'habitude des violences urbaines. C'est une ville très étendue, on n'a pas de franche banlieue. Nous avons été assez surpris. Les deux premiers jours, on s'accordait à dire que comme en 2005, nous n'allions pas souffrir de violences urbaines. Or, nous n'avons pas échappé à ce qu'il s'est passé dans les grandes villes de France."

>> Suivez notre direct.

"Nous sommes très inquiets"

"Marseille, aujourd'hui, enregistre 13 policiers blessés et une soixantaine d'interpellations, ajoute Bruno Bartocetti. Espérons que le calme va revenir. Nous sommes très inquiets et c'est assez imprévisible. Par rapport à 2005, les réseaux sociaux s'enflamment. Là, on avait 400-500 jeunes dans les rues pour casser, piller."