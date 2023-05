Pas-de-Calais: quatre migrants jugés en comparution immédiate pour "violences" sur des gendarmes

Quatre migrants seront déférés, vendredi, en vue de leur comparution immédiate pour "violences aggravées" sur trois gendarmes qui empêchaient leur embarcation de prendre la mer dans le Pas-de-Calais.

Quatre migrants, parmi 38 placés en garde à vue jeudi, seront déférés vendredi en vue de leur comparution immédiate pour "violences aggravées" après que trois gendarmes ont été blessés en empêchant une embarcation de prendre la mer à Oye-Plage (Pas-de-Calais), a indiqué le parquet de Saint-Omer. Ces quatre migrants, des hommes afghans et albanais âgés d'une vingtaine d'années, doivent être jugés mercredi pour "violences aggravées commises sur des gendarmes", a indiqué le parquet, qui a demandé leur placement en détention provisoire.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Jeudi, vers 6 h 30, les gendarmes sont intervenus pour "contrecarrer une tentative de traversée maritime impliquant une soixantaine de migrants", a indiqué à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais. Lors de l'interception du matériel nautique, "les migrants se sont montrés agressifs en jetant des projectiles et en incendiant l'ensemble du matériel avant de prendre la fuite", a-t-elle ajouté.

Trois gendarmes blessés

Une heure plus tard, "la même brigade s'est à nouveau engagée sur ce secteur pour empêcher la mise à l'eau d'une seconde embarcation impliquant également une soixantaine de migrants". Dans la manoeuvre d'interception, alors qu'il était la cible de projectiles, "le buggy des gendarmes s'est retourné" et s'est retrouvé "pris à partie par les migrants qui ont porté des coups violents au véhicule", occasionnant notamment "la destruction de ses vitres".

Trois gendarmes ont été blessés, "souffrant de blessures aux membres et au crâne", ils n'ont "pas été hospitalisés", mais "deux ont des ITT de trois et six jours", avait indiqué jeudi le parquet. Outre les quatre personnes jugées en comparution immédiate, les trente-quatre autres migrants interpellés dans la foulée ont été relâchés. Deux d'entre eux seront convoqués devant la justice ultérieurement.