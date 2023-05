"Presque un acte criminel": la colère d'un collègue des trois policiers morts dans un accident

L'accident de la route au niveau de Villeneuve d'Ascq (Nord), qui a provoqué la mort de trois policiers roubaisiens et du conducteur d'un véhicule, qui était notamment sous l'emprise de l'alcool, suscite une vive émotion. Un proche collègue des trois agents a accepté de témoigner pour RMC.

Un sévère accident de la route a causé la mort de trois policiers, dimanche matin à hauteur de Villeneuve d'Ascq (Nord). Le conducteur du véhicule, qui était sous l'emprise de l'alcool (2,08g) et qui a reçu un dépistage positif au THC, est aussi mort sur le coup. Le drame a provoqué l'émoi parmi les collègues des victimes, au commissariat de Roubaix. Nicolas, un policier proche des agents décédés dans l'accident, s'est livré au micro de RMC après le drame.

En apprenant l’état du conducteur au moment de l’accident, Nicolas est écoeuré mais loin d'être interloqué. "Pour être très franc, j'ai eu très peu de surprise en lisant ces nouvelles. Cela vient juste confirmer, marquer un peu le coup sur quelque chose que l'on soupçonnait déjà au fond de nous", raconte le policier. “Dans cette histoire, on s’enfonce toujours plus dans des révélations qui sont dramatiques”, poursuit-il.

Depuis le décès de ses collègues, Nicolas explique que ses collègues et lui sont "partagés entre la rage, la colère, l'incompréhension, la tristesse", alors qu'il est encore "hyper compliqué de réaliser ce qu'il s'est passé".

"C'est tellement gros, c'est violent et tragique. Parce qu'en fait, on ne fait pas le deuil d'un seul collègue mais de trois collègues, c'est très brutal pour nous tous", confie Nicolas, policier proche des trois victimes.

Pour lui, les qualifications de l'enquête, ouverte pour blessures et homicides involontaires, ne suffisent pas. "Je qualifie cet acte presque de criminel, c’est horrible ce qu’il s’est passé, on ne peut pas parler d’accident", avance le policier.

Ce jeune fonctionnaire a vu les trois policiers intégrer le commissariat de Roubaix il y a trois ans, et il partait régulièrement en intervention avec eux. Il a du mal à réaliser qu’il ne les verra plus.

"C’est horrible parce que ce sont de très jeunes collègues, on les a vus intégrer les services, on les a vus évoluer. C’était certainement le rêve d’une vie pour ces trois collègues, qui étaient hyper professionnels, qui ont toujours été très corrects", se désole Nicolas, policier et collègue des victimes de l'accident.