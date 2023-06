Procès du "tueur de DRH": "Une personnalité hors norme" selon un enquêteur

La personnalité de Gabriel Fortin, le "tueur de DRH", a été éclairée par l’audition d’un enquêteur qui a été confronté aux milliers de documents écrits qui ont été retrouvés dans son ordinateur. Du jamais-vu pour ce policier.

A Valence, au procès du "tueur de DRH", l’audition du chef de l’antenne de police judiciaire de Drôme Ardèche a éclairé la cour sur la personnalité de Gabriel Fortin grâce à l’exploitation de ses écrits, une masse de dizaine de milliers de documents perquisitionnés dans son ordinateur, en décalage avec son "mutisme total" en garde à vue.

"C’est une personnalité hors norme, en-dehors de la norme de tout ce que j’avais vu dans ma carrière de policier, a débuté le commandant Giraud. Nous avons été confrontés à une triple difficulté: son mutisme total, les dizaines de milliers de fichiers à exploiter dans son ordinateur, et puis enfin je n’ai jamais eu affaire à un auteur qui s’en prenait à une victime 15 ans après son dernier contact avec elle: c’est une exception en France."

Avec l’audition de cet enquêteur, on accède peut-être enfin à la personnalité de Gabriel Fortin. Pourtant, il l’annonce dès le départ, Gabriel Fortin ne lui a pas dit un mot en garde à vue, "pas même hors procédure". Depuis deux jours, l’entourage de Gabriel Fortin se succède à la barre pour décrire l’ingénieur au chômage comme un homme "discret", "replié sur lui-même". Aucun n’a réussi à percer sa carapace. Le policier, qui évoque "la pauvreté du cercle social de l’accusé", a plongé dans son intimité grâce à ses écrits, "des dizaines de milliers de documents retrouvés dans son ordinateur, des centaines de milliers de pages à exploiter". Un véritable défi pour celui qui était en janvier 2021 chef de l’antenne de la police judiciaire de la Drôme et l’Ardèche, à tel point qu’il a fait appel aux moyens régionaux puis nationaux pour traiter cette masse de dossier.

L’enquêteur évoque "la manière compulsive de Gabriel Fortin de noircir des pages des fichiers Excel et Word".

- "J’ai du mal à imaginer ce que ça représente", lui dit une des magistrats assesseurs.

- "Ce n’est pas racontable, pas explicable ce qu’on a trouvé dans son ordinateur. Des centaines de fichiers, parfois 600 pages dans un seul document Word. Je ne sais pas comment synthétiser. Il y a parfois une analyse d’émission TV, des analyses philosophiques sur les animaux, la surveillance des allers-retours proches de son domicile…"

- "Est-ce ce que cela peut s’apparenter à un journal intime ?"

- "Oui, il documente par exemple les évènements autour du décès de sa tante"

L’enquêteur décline ensuite le CV de Gabriel Fortin, un premier licenciement en 2006, un deuxième en 2009 : "Un parcours professionnel marqué par son incompétence manifeste, une incapacité à travailler sous la direction d’une hiérarchie avec une équipe qui ont conduit à une succession d’échecs".

- "Est-ce que l’angle de ces écrits, c’est bien le monde du travail ?", demande Me Alain Jakubowicz, l’avocat de Pôle Emploi

- "On a peut-être beaucoup orienté nos investigations dans ce sens-là, admet l’enquêteur, parce que les victimes étaient dans ce cadre professionnel mais effectivement on a constaté une bascule après ses licenciements".

Le commandant évoque également des courriers de Gabriel Fortin adressés pêle-mêle à des magistrats, des élus, Robert Badinter, Jack Lang ou bien encore Eva Joly, où il se plaint "au départ d’avoir été victime de licenciement et puis il dénonce un acharnement des autorités jusqu’à reprocher à son avocat des prud’hommes de jouer contre lui".

L’avocat général Laurent de Caigny interroge alors à Gabriel Fortin sur les nombreuses plaintes qu’il a adressées aux parquets de Nancy et Valence. Pour la première fois, l’accusé accepte de répondre: "Alors, les plaintes déposées correspondent à des faits réels, déloyauté des avocats, vol de vélo, fait avéré attesté par témoin, escroqueries bancaires avérées. La justice a la trace de ces plaintes, d'ailleurs j'ai eu des courriers de retour de la justice".

Gabriel Fortin fait ensuite référence aux milliers de documents retrouvés dans son ordinateur: "Des documents informatiques d'origine douteuse, des fichiers restaurés dématérialisés remis par la juge d'instruction à un expert informatique".

- "La première plainte de M. Fortin remonte à 2008 après l'échec de sa procédure aux prudhommes, rappelle Me Romaric Château. Son avocat ne s'était pas présenté à l'audience. Sa dernière plainte est datée du 6 janvier 2021, il écrit notamment: ‘A ce jour soit près de 13 ans après le début de l'affaire, elle n'est toujours pas réglée, la justice est bafouée’. Est-ce qu'on peut penser que cette chronologie, l'absence de réponse de son point de vue peut faire naitre chez lui un sentiment d'injustice ?"

- "Oui", répond le commandant, "mais est-il légitime?".

A la lumière des notes retrouvées chez Gabriel Fortin, l’enquêteur a estimé que les motifs de plainte "vol de courrier", "intrusion à son domicile", "escroquerie bancaire" étaient fantaisistes. Dans la cellule de Gabriel Fortin à Valence, les policiers ont retrouvé un carnet. "150 pages griffonnées, précise le commandant Giraud. Il n’avait pas cessé d’écrire tout ce qui lui passait par la tête." L’avocat de Gabriel Fortin insiste pour en lire un extrait: "La justice m’a laissé SEUL avec une bande de loups".

