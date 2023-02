Professeure tuée: "On se sentait à l'abri de ce genre de drame", témoigne le maire

Invité de RMC ce jeudi matin au lendemain du meurtre d'une professeure d'espagnol, le maire de Saint-Jean-de-Luz Jean-Michel Irigoyen a témoigné du choc de la ville ce jeudi et de ce qu'il connaît du profil du suspect.

"C'est vraiment dramatique". Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz, a témoigné du choc de ses administrés et de lui-même après la mort d'une professeure du lycée Saint-Thomas-d'Aquin mercredi. Cette professeure d'espagnol a été poignardée par un élève qui assure après son interpellation avoir "entendu des voix". Un drame qui met en émoi toute une ville.

"C'était le chaos au moment de l'annonce de la mort de la professeure, toute la ville s'est mise en émoi. C'était particulièrement compliqué, surtout dans une ville comme la nôtre ou dans le pays Basque où on se sent à l'abri de ce genre de choses. Malheureusement on s'est fait rattraper", explique-t-il.