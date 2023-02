Enseignante tuée: "Quand il a planté le couteau, il était très calme", témoigne une élève

Une professeure d'espagnol a été poignardée en plein cours par un de ses élèves mercredi au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Elle est morte de ses blessures peu après. Dans ce lycée calme, c'est le choc.

Une enquête pour assassinat a été ouverte mercredi après le meurtre d'une professeure de 52 ans par un élève au collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. La garde à vue du mineur de 16 ans, inconnu des services de police, est toujours en cours pour tenter d'éclairer son passage à l'acte. Lui, dit avoir entendu des voix.

Une minute de silence sera respectée ce jeudi à 15H00 dans tous les établissements scolaires de France.

A Saint-Jean-de-Luz, devant le lycée privé Saint-Thomas-d’Aquin, un lycée réputé calme et prestigieux, c’est le choc. Inès est encore tremblante. Elle était en cours d’espagnol mercredi à 9H50, elle raconte ce qu’elle a vu.

“Tout se passait normalement jusqu’à ce qu’un élève se lève et plante un grand couteau à la professeur d’espagnol sur sa poitrine. Quand j’ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne l’ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme. Je ne savais pas comment réagir jusqu’à ce qu’il y ait un élève qui ait ouvert la porte au fond de la salle qui communique avec la porte d’à côté. On a tous couru, on s’est tous enfuis. J’ai fui du collège en sécurité”, indique-t-elle.