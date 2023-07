Toulouse: une jeune femme défigurée à coups de tessons de bouteille, quatre mineurs arrêtés

Un couple a été agressé dans la nuit de mardi à mercredi, place du Capitole, à Toulouse (Haute-Garonne). La jeune femme, sérieusement blessée, a été défigurée et immédiatement prise en charge. Quatre mineurs ont été arrêtés et déférés. Les versions sur l'origine de l'agression divergent.

Il est 2h50, dans la nuit de mardi à mercredi, place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne). Une jeune femme, son compagnon et deux de leurs amis, tous âgés de 19 ans, se promènent dans la ville rose. Ils croisent, face à un fast-food, un groupe de quatre mineurs, âgés de 14 à 17 ans.

Le ton monte rapidement entre les deux groupes. Une rixe éclate. Le groupe de mineurs, composé de deux jeunes femmes et deux jeunes hommes, attaque le couple et leurs amis. Les caméras de surveillance permettent l'intervention rapide de la police municipale, qui interpelle les suspects et secourt les victimes.

"Défigurée à vie"

La jeune femme de 19 ans a été agressée à coups de bouteille cassée par une mineure de 17 ans. "Elle a porté des coups multiples au visage, au dos et au bras de la jeune fille, lui occasionnant des blessures sévères", explique le communiqué du procureur de la République qui précise qu'une deuxième mineure, 14 ans, a aussi porté des coups à la victime avec un tesson de bouteille.

Ensanglantée, la victime a été hospitalisée. Au moins 50 points de suture ont été réalisés, principalement "au niveau du cou et de la joue", précise le procureur. Le médecin légiste lui a accordé neuf jours d'ITT. Son petit ami s'est vu prescrire trois jours d'ITT. La jeune femme a d'ailleurs posté des images de ses blessures sur les réseaux sociaux.

L'origine "confuse" de l'altercation

Selon la justice, l'origine de l'altercation est "confuse". Le procureur cite notamment une demande de cigarette, un échange de regards ou des propos mal interprétés, alors que la presse locale évoquait au départ des remarques sur la tenue vestimentaire de la jeune femme.

Les agresseurs présumés, une jeune femme de 17 ans, une de 14 ans et deux garçons de 16 ans, connus défavorablement de la justice (pour vols, violences, défaut de permis de conduire…) ou pour avoir un "parcours social difficile", ont avoué avoir consommé de l'alcool ce soir-là. En plus des faits reprochés à la mineure de 17 ans, les deux garçons sont accusés d'avoir participé en portant des coups mais sans arme.

Ils ont été arrêtés, placés en garde à vue et déférés. La principale agresseuse présumée a été incarcérée jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, le 17 août prochain. Les autres suspects ont été placés sous contrôle judiciaire avant cette même échéance.